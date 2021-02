EasyPark mit CarPlay: Erste App nutzt neue Handyparken-Kategorie

Bewohner von Ballungsräumen dürften die EasyPark-Applikation bereits kennen. Der in 21 Ländern und 2200 Städten Europas verfügbar iPhone-Download kümmert sich um das Begleichen kostenpflichtiger Parkvorgänge und bezahlt diese per SEPA-Lastschrift, Kreditkarte oder PayPal.

Befindet man sich in einem Bereich mit aktiver Parkraumbewirtschaftung, lässt sich in der EasyPark-App die voraussichtliche Parkdauer einstellen und das Auto, ohne Ticketkauf am Automaten, zurücklassen. Hat meinen seinen Einkauf erledigt oder den Termin absolviert, kann der Parkvorgang bei Rückkehr am Fahrzeug beendet werden – zusätzliche Automaten-Minuten verfallen so nicht mehr.

Erste App in neuer Handyparken-Kategorie

Jetzt hat EasyPark angekündigt, mit dem nächsten App-Update auch für Apples Fahrzeug-Integration CarPlay zur Verfügung stehen zu wollen.

EasyPark wäre damit die erste Handyparken-Applikation, die die neuen CarPlay-Kapazitäten von iOS 14 nutzt. Diese waren von Apple im vergangenen Sommer moderat erweitert worden. Neben Handyparken-Apps, können seitdem auch Anwendungen für Elektro-Zapfsäulen und Lieferdienst-Applikationen eine CarPlay-Integration anbieten.

Die App bietet den Zugriff auf die wichtigsten Park-Funktionen jetzt auch im Fahrzeug-Display an und setzt nicht mehr voraus, dass das iPhone zum Starten eines neuen Parkvorgangs in die Hand genommen werden muss.

Schrittweiser Rollout geplant

EasyPark ist der größte Handyparken-Anbieter Europas und der erste, der die neue CarPlay-Kategorie belegt. Apples Fahrzeug-Integration CarPlay ist in 80% aller Neuwagen verbaut und konkurriert vor allem mit der von Google bereitgestellten Alternative Android Auto.

Das EasyPark-Update soll in den kommenden Tagen zur Verfügung stehen, die CarPlay-Funktion selbst soll dann jedoch nicht auf einen schlag sondern Schrittweise über sieben Tage hinweg ausgerollt werden.