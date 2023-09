EA Sports FC Mobile für iPhone und iPad verfügbar

EA betont im Zusammenhang mit der Neuveröffentlichung, dass das neue EA SPORTS FC Mobile als Update für die vorhandene App veröffentlicht wird und dementsprechend auch vorhandene Spieler-Einstellungen übernommen werden sollten. Der Download der App an sich ist kostenlos, doch hat das Spiel wohl für niemand überraschend wieder eine stattlichen Palette an In-App-Käufen integriert. Wie gut oder schlecht diese Optionen implementiert sind, müssen die ersten Spieler entscheiden. Wer testen will, findet den Download mit gut 500 MB Größe im App Store für iOS.

EA hat in Verbindung mit dem Update auf die neueste Version der Fußball-Simulation unter anderem das Gameplay überarbeitet und will mit neuartigen Spielweisen für zusätzlichen Spaß sorgen, zudem sollen Grafik- und Audio-Updates einzigartige Fußball-Authentizität auf Mobilgeräten bieten. Hier die damit verbunden von EA veröffentlichte Kurzbeschreibung der neuen Funktionen:

