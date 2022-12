Bundesweiter Warntag: Gleich bimmelt das iPhone

Als kleine Erinnerung: Heute wollen die Behörden mit einem bundesweiten Warntag testen, in wieweit es mittlerweile tatsächlich auch funktioniert, wenn man größere Bevölkerungsgruppen vor einer akuten Bedrohung warnen muss.

Der Warntag ist als Konsequenz aus dem Versagen entsprechender Systeme im Zusammenhang mit der verheerenden Flutkatastrophe im vergangenen Jahr zu sehen. Erstmals kommt damit verbunden nu auch die sogenannte Cell-Broadcast-Technik zum Einsatz. Hier genügt bereits die Verbindung zu einem Mobilfunkmast, um die Mitteilungen zu erhalten. Eine Internetverbindung ist dafür anders als bei den von Warn-Apps wie NINA oder KATWARN verschickten Mitteilungen nicht erforderlich.

Ein weiterer Vorteil der Cell-Broadcast-Nachrichten ist, dass sich die Warnmeldungen gezielt auf bestimmte Bereiche bezogen versenden lassen, da diese konkret an einzelne Funkzellen ausgespielt werden können.

Warnmeldungen über alle Kanäle

Los geht es am heutigen 8. Dezember um 11 Uhr – also gleich. Ich dürft gespannt sein, auf welchem Weg und mit welchem Zeitversatz hier die unterschiedlichen Meldungen bei euch eintreffen. Für 11:45 Uhr ist dann eine Entwarnung, ebenfalls in Form einer Meldung, geplant.

Die Behörden sehen vor, dass die Testwarnungen zusätzlich zu den Hinweisen auf euren Smartphones auf verschiedenen anderen Kanälen ebenfalls erfolgen. So sind entsprechende Warnungen über Radio- und Fernsehsender, Sirenen und teils sogar digitale Stadtanzeigetafeln und Lautsprecherwagen geplant.

Was hier am Ende tatsächlich passiert und funktioniert, bleibt abzuwarten. Bereits im Vorfeld des Warntags hat sich abgezeichnet, dass beispielsweise eine Warnung der Bevölkerung mithilfe von Sirenen schlicht nicht überall möglich ist. Grund hierfür ist, dass diese in den vergangenen Jahren vielerorts als überflüssig bezeichnet und abgebaut worden sind, und jetzt eine zeit- und kostenintensive Neuinstallation erforderlich ist.