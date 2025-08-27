iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 41 891 Artikel

26.800 mAh ab 17 Euro

Günstige Zusatzakkus: Auch die Leistungsangabe beachten
Behaltet neben der Kapazität auch die angegebene Ausgangsleistung im Blick, wenn ihr auf der Suche nach einer günstigen Powerbank seid. Auf diese Weise lassen sich oft auch Preisunterschiede erklären. So hat uns ein Leser ein auf den ersten Blick sehr attraktives Angebot für einen Zusatzakku geschickt, dem wir zum Vergleich zwei Alternativen beiseite stellen.

Wirklich 87 Prozent günstiger?

Bei besagtem Akku handelt es sich um eine No-Name-Powerbank mit 26.800 mAh Kapazität, die bei Amazon vom Verkäufer mit einer Preisreduzierung um 87 Prozent beworben und für 25,99 Euro angeboten wird. Der als Rechengrundlage angegebene Originalpreis von 199,99 Euro dürfte allerdings frei erfunden sein.

Der Akku hat Anschlusskabel für USB-C und Lightning integriert und liefert der Beschreibung zufolge maximal 22,5 Watt. Das genügt, um ein iOS-Gerät schnell zu laden, ist für Notebooks in der Regel aber die unterste Grenze, wenn nicht schon zu wenig.

Gleiche Daten, nochmal günstiger

Mit identischen Leistungsdaten aber deutlich günstiger bekommt man aktuell einen Akku mit vier integrierten Kabeln. Dank einer Gutscheinaktion bezahlt man hier lediglich 16,99 Euro und die als Originalpreis angegebenen 28,99 Euro scheinen für ein No-Name-Produkt aus dieser Kategorie deutlich realistischer.

Diese günstigere Powerbank sieht zwar weniger schick aus, hält dafür aber Anschlusskabel für USB-C, USB-A, Lightning und Micro-USB bereit. Als Bonus ist eine Smartphone-Halterung integriert, mit deren Hilfe sich ein zu ladendes iPhone in komfortablem Blickwinkel platzieren lässt.

Baseus QPow3 mit 45 Watt

Nach zweimal No-Name wollen wir noch auf die Baseus QPow3 Powerbank aufmerksam machen. Hier bezahlt man nicht nur für den bekannten Namen, sondern wohl vor allem auch für die höhere Ausgangsleistung von 45 Watt. Die Kapazität liegt mit 20.000 mAh etwas unter den oberen beiden Modellen.

Als regulärer Preis werden hier 49,99 Euro angegeben und in Schwarz kann man den mit zwei integrierten USB-C-Kabeln ausgestatteten Akku derzeit für nur 29,90 Euro kaufen.
  • Was nie beachtet wird ist das die meisten powerbanks diese Leistung nur 10 bis 15 min haben und dann eh mit 20 Watt oder wieder laden.

  • Freue mich schon auf die Diskussion über den Sinn/Unsinn der fest verbauten Kabel.

  • Es ist ja scheinbar ein Wettrüsten, was die elektrische Leistung betrifft. Gibt es überhaupt die große Masse, die tatsächlich mit Notebook UND Powerbank rumläuft und nutzt?

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPhone, iPad, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
