Neue Sportarten-Abos
Dyn Preiserhöhung: All-Sports-Paket wird massiv teurer
Der Sport-Streaming-Dienst Dyn stellt sein Abo-Modell zur Saison 2026/27 um und führt erstmals Pakete für einzelne Sportarten ein. Handball, Basketball, Volleyball, Tischtennis und Hockey lassen sich künftig separat buchen. Das bisherige Gesamtangebot bleibt unter dem Namen „Dyn All Sports“ erhalten, wird aber deutlich teurer.
Noch gelten die zuletzt 2025 erhöhten Preise
Der Preis für das monatlich kündbare All-Sports-Abo steigt von 19,50 Euro auf 29,50 Euro. Beim Jahresabo werden künftig 24,50 Euro pro Monat fällig. Bislang lag dieser Preis bei 14,50 Euro. Umgerechnet entspricht das einer Erhöhung um 69 Prozent. Dyn verkauft die Umstellung als mehr Wahlfreiheit. Für Nutzer, die weiterhin alle Sportarten sehen wollen, ist sie vor allem eine spürbare Verteuerung.
Handball wird eigenes Premium-Paket
Das neue Modell ist ab Mitte August für Neukunden verfügbar. Handball erhält dabei eine Sonderrolle. Nach Ablauf der Einführungsaktionen kostet das Handball-Abo 19,50 Euro pro Monat im Jahresabo und 24,50 Euro im monatlich kündbaren Modell. Damit liegt das einzelne Handball-Paket künftig auf dem Niveau, zu dem Dyn bislang das komplette Angebot im Monatsabo verkauft hat.
Dyn begründet die neue Preisstruktur mit dem erweiterten Rechtebestand im Handball. Genannt werden unter anderem die Opel Handball-Bundesliga, die 2. Handball-Bundesliga, die Handball Bundesliga Frauen, der DHB-Pokal und der Rexel Super Cup. International führt der Anbieter die EHF Champions League, die EHF European League, Spiele der deutschen Nationalmannschaften, die Frauen-EM im Dezember 2026 sowie alle Spiele der Weltmeisterschaften der Frauen und Männer bis mindestens 2031 an.
Die neue Preisstruktur gilt ab Mitte August.
Basketball, Volleyball, Tischtennis und Hockey sollen laut Dyn in ihrer Preisstruktur unverändert bleiben und jeweils eigene Abo-Angebote erhalten. Konkrete Preise für diese Einzelpakete nennt das Unternehmen im vorliegenden Material nicht. Wer mehrere Sportarten verfolgt, soll weiterhin zum Gesamtpaket greifen. Dort will Dyn zusätzliche Vorteile wie Gewinnspiele und weitere Aktionen bündeln.
Bestandskunden erhalten Treuepreis
Für bestehende Abonnenten ändert sich zunächst nichts an laufenden Jahresabos. Diese bleiben bis zum Ende der jeweiligen Laufzeit bestehen. Zusätzlich bietet Dyn Bestandskunden an, ihr Abo bereits jetzt für ein weiteres Jahr zu einem Treuepreis von 13,50 Euro pro Monat zu verlängern. Der Zugriff umfasst dabei weiterhin alle fünf Sportarten.
Neu ist zudem die Abrechnung der Jahresabos. Diese sollen künftig nicht mehr vollständig zu Beginn bezahlt werden müssen, sondern monatlich abgerechnet werden können. Dyn hatte seine Preise bereits zuvor angehoben. Im Januar 2025 wurde das Monatsabo auf 19,50 Euro und das damalige Jahresabo auf 14,50 Euro pro Monat gesetzt, wie wir bei der letzten Preisanpassung berichtet haben. Für Apple-Nutzer ist der Dienst inzwischen auch nativ auf dem Apple TV verfügbar, nachdem Dyn die entsprechende App im Mai 2024 nachgereicht hatte.
Entwickler: Dyn Media
Laden
Da hilft nur kündigen. Ich kündige seit 2 Jahren alles was die Preise erhöht. So stellt man auch fest was man alles nicht braucht
Hab ich auch so gemacht. Ich spare 130€ im Monat. Das einzige was ich im Abo noch habe ist WaipuTV, da ich meine Schüssel abbauen musste.
Oh mein Gott. Das ist schön aber dennoch denke ich das man soviel Freizeit gar nicht haben kann um die damit bezahlten Abos zu nutzen. Wahnsinn was Menschen heute für Abos ausgeben und damals im FreeTV lief. Das muss der Neuzeit-Premiere Nutzer sein.
schön, was man sparen kann. Ich hab keine Abos am Laufen, ausgenommen iCloud. Da spare ich ja dann massiv, ohne wirklich zu sparen, weil ich vorher nix ausgegeben hab. Kein Sky, kein Netflix, kein Disnay+, kein HD+, nix. Dyn kannte ich noch nicht mal.
Egal, prinzipiell ist es schon ok, wenn man alles mal auf den Prüfstand stellt und das kündigt, was man nicht braucht. Spätestens wenn mal was im täglich zu lesenden Blog hoch kommt, erinnert man sich.
Und die Internet Leitung reicht dann auch ein bisschen „dünner“ …
Danke für die Idee mache ich jetzt auch so
Unterschreibe ich auch so !!!
Wenig überraschende Entwicklung. Ich war bei der Einführung von Dyn bereits skeptisch und bin froh, dass ich die Sportarten nicht auch noch „brauche“
Wer solche Pakete kauft, finanziert die Infantinos dieser Welt.
Super Antwort !!!! Danke :)
+1
Ab und an möchte ich Tennis, Snooker oder Golf gucken. Ich glaube aber, dass ich da drei Anbieter brauche. Und dann halt noch immer tonnenweise Werbung, oder?
Über Lidl Plus ist es noch an 9,99€ im Monat hinterlegt.
Mal schauen, ob und wie sich dort der Preis ändert.
Von diesem Anbieter habe ich noch nie gehört.
Haha. Das ist doch alles nur noch lächerlich.
Ach jetzt weiß ich auch, warum die Bild-Zeitung seit Wochen eine Kampagne gegen illegales Streamen im Sportbereich fährt. Der Springer Konzern möchte Geld verdienen.
Sportliche Erhöhung!
Absolut asozial. Wenn man die Gehälter auch alle um 60-300% mal steigert kann man drüber reden, diese lächerlichen Preissprünge zu bezahlen. Der Großteil der Bevölkerung wird aber mit +2% Gehaltssteigerung oder mit einer witzlosen Einmalzahlung abgespeist, was nichtmals die Inflation ausgleicht, oder den zeitgleich erhöhten Arbeitnehmeranteil zu KV/PV deckt.
Da kann man eigentlich nur hoffen, dass der Laden pleite geht und die Rechte an Sportübertragungen an jemand anderen gehen…
Schade, hatte mir tatsächlich überlegt, ein Abo wegen Handball und Basketball zuzulegen. Zu den Preisen aber nicht…