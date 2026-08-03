Dyn Preiserhöhung: All-Sports-Paket wird massiv teurer

Der Sport-Streaming-Dienst Dyn stellt sein Abo-Modell zur Saison 2026/27 um und führt erstmals Pakete für einzelne Sportarten ein. Handball, Basketball, Volleyball, Tischtennis und Hockey lassen sich künftig separat buchen. Das bisherige Gesamtangebot bleibt unter dem Namen „Dyn All Sports“ erhalten, wird aber deutlich teurer.

Noch gelten die zuletzt 2025 erhöhten Preise

Der Preis für das monatlich kündbare All-Sports-Abo steigt von 19,50 Euro auf 29,50 Euro. Beim Jahresabo werden künftig 24,50 Euro pro Monat fällig. Bislang lag dieser Preis bei 14,50 Euro. Umgerechnet entspricht das einer Erhöhung um 69 Prozent. Dyn verkauft die Umstellung als mehr Wahlfreiheit. Für Nutzer, die weiterhin alle Sportarten sehen wollen, ist sie vor allem eine spürbare Verteuerung.

Handball wird eigenes Premium-Paket

Das neue Modell ist ab Mitte August für Neukunden verfügbar. Handball erhält dabei eine Sonderrolle. Nach Ablauf der Einführungsaktionen kostet das Handball-Abo 19,50 Euro pro Monat im Jahresabo und 24,50 Euro im monatlich kündbaren Modell. Damit liegt das einzelne Handball-Paket künftig auf dem Niveau, zu dem Dyn bislang das komplette Angebot im Monatsabo verkauft hat.

Dyn begründet die neue Preisstruktur mit dem erweiterten Rechtebestand im Handball. Genannt werden unter anderem die Opel Handball-Bundesliga, die 2. Handball-Bundesliga, die Handball Bundesliga Frauen, der DHB-Pokal und der Rexel Super Cup. International führt der Anbieter die EHF Champions League, die EHF European League, Spiele der deutschen Nationalmannschaften, die Frauen-EM im Dezember 2026 sowie alle Spiele der Weltmeisterschaften der Frauen und Männer bis mindestens 2031 an.

Die neue Preisstruktur gilt ab Mitte August.

Basketball, Volleyball, Tischtennis und Hockey sollen laut Dyn in ihrer Preisstruktur unverändert bleiben und jeweils eigene Abo-Angebote erhalten. Konkrete Preise für diese Einzelpakete nennt das Unternehmen im vorliegenden Material nicht. Wer mehrere Sportarten verfolgt, soll weiterhin zum Gesamtpaket greifen. Dort will Dyn zusätzliche Vorteile wie Gewinnspiele und weitere Aktionen bündeln.

Bestandskunden erhalten Treuepreis

Für bestehende Abonnenten ändert sich zunächst nichts an laufenden Jahresabos. Diese bleiben bis zum Ende der jeweiligen Laufzeit bestehen. Zusätzlich bietet Dyn Bestandskunden an, ihr Abo bereits jetzt für ein weiteres Jahr zu einem Treuepreis von 13,50 Euro pro Monat zu verlängern. Der Zugriff umfasst dabei weiterhin alle fünf Sportarten.

Neu ist zudem die Abrechnung der Jahresabos. Diese sollen künftig nicht mehr vollständig zu Beginn bezahlt werden müssen, sondern monatlich abgerechnet werden können. Dyn hatte seine Preise bereits zuvor angehoben. Im Januar 2025 wurde das Monatsabo auf 19,50 Euro und das damalige Jahresabo auf 14,50 Euro pro Monat gesetzt, wie wir bei der letzten Preisanpassung berichtet haben. Für Apple-Nutzer ist der Dienst inzwischen auch nativ auf dem Apple TV verfügbar, nachdem Dyn die entsprechende App im Mai 2024 nachgereicht hatte.