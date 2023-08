DWD Warnwetter: Ausgewählte Wetterstationen als Schnellübersicht anzeigen

Die App DWD Warnwetter bietet ein wenig versteckt jetzt die Möglichkeit, detaillierte Messwerte von ausgewählte Wetterstationen anzuzeigen. Die damit verbunden Optionen sind erfreulich umfangreich, so lassen sich hier gezielt einzelne Wetterstationen in Deutschland für den Abruf von aktuellen Messwerten auswählen.

