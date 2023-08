Apple nimmt iPhone 11 komplett aus dem Programm

Apple betont im Zusammenhang mit seinen Refurb-Angeboten allerdings regelmäßig, dass sich die Geräte in der Regel nicht von Neuware unterscheiden lassen und auch mit voller Herstellergarantie verkauft werden. Beim iPhone und iPad garantiert Apple zudem, dass jedes im Refurb Store erworbene Gerät mit einem neuen Akku und einem neuen Gehäuse ausgestattet ist. Der Unterschied zu Neugeräten lässt sich dann in der Tat eigentlich nur noch an der Umverpackung festmachen. Wohl nicht zuletzt, um den Weiterverkauf als Neuware zu verhindern, sind die Refurbished-Geräte in einer neutralen weißen Box anstelle des Originalkartons der jeweiligen iPhone-Generation verpackt.

Insert

You are going to send email to