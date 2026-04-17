Der Drohnen- und Kamerahersteller DJI hat mit der Osmo Pocket 4 eine neue Version seiner kompakten Gimbal-Kamera vorgestellt. Das Gerät richtet sich vor allem an Nutzer, die unterwegs Videos aufnehmen und denen die Smartphone-Kamera nicht ausreicht.

Die Osmo Pocket 4 erlaubt Videoaufnahmen in 4K-Qualität mit 120 Bildern pro Sekunde und bietet einen erweiterten Dynamikumfang mit 14 Blendenstufen. Dadurch sollen Details in hellen und dunklen Bildbereichen besser erhalten bleiben. Auch Zeitlupenaufnahmen mit 240 Bildern pro Sekunde und in 4K-Auflösung sind möglich. Eine separate Zoom-Taste erlaubt den schnellen Wechsel zwischen verschiedenen Vergrößerungsstufen.

Automatische Motivverfolgung

Ein Schwerpunkt liegt auf der ActiveTrack-Funktion zum automatischen Verfolgen von Motiven. Die Kamera kann damit Personen oder Objekte selbstständig im Bild halten, egal ob sich das Motiv oder die Kamera bewegt. Verschiedene Tracking-Modi sollen dabei helfen, Motive gezielt auszuwählen und während der Aufnahme zu verfolgen. Ergänzend soll ein überarbeitetes Autofokus-System dafür sorgen, dass das ausgewählte Motiv dauerhaft scharf dargestellt wird.

Die Steuerung der Osmo Pocket 4 wurde nach Angaben des Herstellers ebenfalls angepasst. Aufnahmen lassen sich einfach starten, indem das Display gedreht wird. Zusätzlich steht neben der neuen Zoom-Taste eine ebenfalls neue, frei belegbare Taste für häufig genutzte Einstellungen zur Verfügung. Ein neuer Joystick soll die Ausrichtung der Kamera erleichtern und ein schnelles Zurücksetzen der Position ermöglichen.

Aufnahmen lassen sich direkt aufs iPhone übertragen

Neue Bedienelemente und Gestensteuerung

Die Bedienung kann auch mithilfe von Gesten erfolgen. So lässt sich beispielsweise mit Handzeichen eine Aufnahme starten oder die Motivverfolgung aktivieren.

Die Osmo Pocket 4 verfügt über 107 GB internen Speicher und kann mit einer Akkuladung bis zu vier Stunden am Stück aufnehmen. In der Standardausführung wird die Kamera mit Gimbal-Klemme, Armband und Handgriff für 499 Euro angeboten.