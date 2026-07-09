Ohne Unterbrechungen
DuckDuckGo: iPhone-Browser blockiert YouTube-Werbung
DuckDuckGo rückt seinen iPhone-Browser erneut als YouTube-Alternative in den Vordergrund. Die App blockiert inzwischen die meisten Videoanzeigen auf der YouTube-Webseite und soll damit Unterbrechungen vor und während der Wiedergabe vermeiden. Die Funktion ist für iPhone, Mac und Windows standardmäßig aktiv, sofern die App aktuell ist.
Wir hatten Anfang Juni bereits über DuckDuckGos Vorstoß gegen YouTube-Werbung berichtet. Inzwischen erklärt der Anbieter die Funktion ausführlicher und grenzt sie klar vom bisherigen Duck Player ab. Der Werbeblocker greift nur, wenn ihr YouTube im DuckDuckGo-Browser öffnet. In der offiziellen YouTube-App funktioniert er nicht.
Nicht mit dem Duck Player verwechseln
Der neue YouTube-Werbeblocker ist nicht identisch mit dem Duck Player. Der Duck Player ist DuckDuckGos eigener Videoplayer für YouTube-Inhalte. Er öffnet Videos in einer reduzierten Theateransicht und soll verhindern, dass angesehene Videos in personalisierte Empfehlungen und Werbeprofile einfließen. YouTube kann die Videoaufrufe dabei weiterhin zählen, komplett anonym ist die Wiedergabe also nicht.
Der neue Werbeblocker arbeitet dagegen direkt auf der regulären YouTube-Webseite. Dadurch bleiben Funktionen wie Wiedergabeverlauf, Playlists und die gewohnte YouTube-Oberfläche erhalten, nur die meisten Videoanzeigen sollen entfallen. Beide Funktionen lassen sich laut DuckDuckGo parallel verwenden und in den Einstellungen unter „Ad Blocking“ verwalten.
Filterlisten von uBlock Origin
Technisch setzt DuckDuckGo auf Community-Filterlisten aus dem Umfeld von uBlock Origin und ergänzt diese bei Bedarf um eigene Regeln. Der Anbieter weist allerdings selbst darauf hin, dass es zu längeren Ladezeiten kommen kann. Zudem arbeitet YouTube seit Jahren aktiv daran, Werbeblocker zu erkennen und deren Nutzung zu erschweren.
DuckDuckGo sammelt deshalb nach eigenen Angaben anonyme Diagnosehinweise, wenn der Schutz nicht wie erwartet funktioniert. Dabei soll etwa erfasst werden, ob YouTube eine Anti-Adblock-Meldung zeigt, ein Playerfehler auftritt oder trotz aktivem Schutz Werbung erscheint. Laut DuckDuckGo werden dabei keine Video-URLs, Titel, Kanäle, Suchverläufe oder eindeutigen Kennungen übertragen.
Der DuckDuckGo-Browser ist kostenlos im App Store erhältlich. Neben dem YouTube-Werbeblocker bietet die App weiterhin Tracker-Schutz, Cookie-Pop-up-Verwaltung, private Suche, E-Mail-Schutz und optional Duck.ai. Wer DuckDuckGo dauerhaft statt Safari nutzen möchte, kann die App unter iOS auch als Standardbrowser festlegen.
Entwickler: DuckDuckGo, Inc.
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Nach wie vor verstehe ich immer wieder nicht wieso es zulässig ist beziehungsweise YouTube da gar nicht gegen vorgeht. Unabhängig davon, was man von der Werbung hält oder nicht. Es ist doch trotzdem irgendwie legitim mit Werbung Geld zu verdienen, wenn jemand kein Abo abschließt.
Hier gets um Google…
Weil das Blocken von Werbung kein (!) Diebstahl ist.
Aber ich sehe es als Diebstahl Service zu nutzen für die nicht bezahlt wurde unter trickreicher Umgehung. Da beißt sich doch die Katze in den Schwanz. Wortklauberei. Mit „Rechten“ hin und her schmeißen nur weil „Mensch“ nicht einsieht moralisch richtig zu handeln. Auf dem Rücken derer die tatsächlich bezahlen
Naja was heißt hier auf dem rücken derer die bezahlen?
Keiner zwingt dich dazu ein Abo abzuschließen, bist selbst dran schuld wenn du alphabet noch geld in den rachen schiebst
Weil es ja so moralisch einwandfrei ist, seinen Nutzern mit immer mehr und immer längerer Werbung auf den Sack zu gehen, bis sie freiwillig aufgeben?
Ist klar.
Ich bin mittlerweile grundsätzlich nur noch mit aktiviertem Werbe- und Trackingblocker unterwegs.
Und zwar überall und ohne schlechtes Gewissen.
Finanzierung durch Werbung hin oder her, aber die Firmen übertreiben es einfach maßlos.
… klappt nur, solange die Werbe-Einnahmen über die „normalen Nicht-Blocker“ noch gut genug für die Firmen funktionieren
Werbeblocker werden vom BSI aus Sicherheitsgründen empfohlen – ich bin ein folgsamer Bürger.
Und genauso ist es legitim die werbung zu blocken.
Der und Brave machen das schon seit Ewigkeiten.
Nachdem YouTube in Österreich nicht den vergünstigten Tarif anbietet, nutze ich YT nur mehr so.
Ist eh immer noch genügend nervige native Werbung in den streams enthalten.
Da bin ich aktuell mit brave schon unterwegs und finde den wesentlich besser
Nutze ich schon seit ein paar Wochen und kann sagen, dass es sehr zuverlässig jegliche Werbung blockiert.
Kann es nur empfehlen.
Der Brave Browser macht das schon lange. Nutze den schon bestimmt seit 2 Jahren für YouTube auf dem iPhone.
Sehr gut. Die Werbung auf Youtube ist das Letzte.
Du kannst auch für YouTube zahlen, um keine Werbung zu erhalten.
Du musst nicht gucken! Du kannst dich freikaufen durch Abo
Kennt jemand eine Möglichkeit, die Werbung auf LG Fernsehern anzuzeigen?
Klar, einfach mit der Fernbedienung (roter Knopf) den Fernseher anschalten, bis du ein Bild siehst. Sollte dann direkt Werbung sein.
Das hat mich tatsächlich erheitert ;)
*lol*
Ähm ja,
das hat natürlich
„….auf LG Fernsehern NICHT anzuzeigen?“ heissen sollen.
Nicht direkt (da gibt’s wohl so Homebrew-Lösungen…), Alternative wäre ein Android-TV-Stick o.ä. mit Smarttube.
Einer der Gründe, warum ich DuckDuckGo ausprobiert habe und inzwischen als Standardbrowser nutze.
Kann Safari auch mit vinegar plugin.
Beste!
Scheint aber leider nur direkt in Safari zu funktionieren. Nicht aber wenn man Youtube aus Safari heraus als „Webapp“ auf den Startbildschirm legt. Das hat den Vorteil, dass man die Adresszeile dann gar nicht sieht. Wäre super, wenn das auch gehen würde.
Kennt jemand ne brauchbare Safari Extension für Mac, die YouTube Werbung filtert?
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