DuckDuckGo: iPhone-Browser blockiert YouTube-Werbung

DuckDuckGo rückt seinen iPhone-Browser erneut als YouTube-Alternative in den Vordergrund. Die App blockiert inzwischen die meisten Videoanzeigen auf der YouTube-Webseite und soll damit Unterbrechungen vor und während der Wiedergabe vermeiden. Die Funktion ist für iPhone, Mac und Windows standardmäßig aktiv, sofern die App aktuell ist.

Wir hatten Anfang Juni bereits über DuckDuckGos Vorstoß gegen YouTube-Werbung berichtet. Inzwischen erklärt der Anbieter die Funktion ausführlicher und grenzt sie klar vom bisherigen Duck Player ab. Der Werbeblocker greift nur, wenn ihr YouTube im DuckDuckGo-Browser öffnet. In der offiziellen YouTube-App funktioniert er nicht.

Nicht mit dem Duck Player verwechseln

Der neue YouTube-Werbeblocker ist nicht identisch mit dem Duck Player. Der Duck Player ist DuckDuckGos eigener Videoplayer für YouTube-Inhalte. Er öffnet Videos in einer reduzierten Theateransicht und soll verhindern, dass angesehene Videos in personalisierte Empfehlungen und Werbeprofile einfließen. YouTube kann die Videoaufrufe dabei weiterhin zählen, komplett anonym ist die Wiedergabe also nicht.

Der neue Werbeblocker arbeitet dagegen direkt auf der regulären YouTube-Webseite. Dadurch bleiben Funktionen wie Wiedergabeverlauf, Playlists und die gewohnte YouTube-Oberfläche erhalten, nur die meisten Videoanzeigen sollen entfallen. Beide Funktionen lassen sich laut DuckDuckGo parallel verwenden und in den Einstellungen unter „Ad Blocking“ verwalten.

Filterlisten von uBlock Origin

Technisch setzt DuckDuckGo auf Community-Filterlisten aus dem Umfeld von uBlock Origin und ergänzt diese bei Bedarf um eigene Regeln. Der Anbieter weist allerdings selbst darauf hin, dass es zu längeren Ladezeiten kommen kann. Zudem arbeitet YouTube seit Jahren aktiv daran, Werbeblocker zu erkennen und deren Nutzung zu erschweren.

DuckDuckGo sammelt deshalb nach eigenen Angaben anonyme Diagnosehinweise, wenn der Schutz nicht wie erwartet funktioniert. Dabei soll etwa erfasst werden, ob YouTube eine Anti-Adblock-Meldung zeigt, ein Playerfehler auftritt oder trotz aktivem Schutz Werbung erscheint. Laut DuckDuckGo werden dabei keine Video-URLs, Titel, Kanäle, Suchverläufe oder eindeutigen Kennungen übertragen.

Der DuckDuckGo-Browser ist kostenlos im App Store erhältlich. Neben dem YouTube-Werbeblocker bietet die App weiterhin Tracker-Schutz, Cookie-Pop-up-Verwaltung, private Suche, E-Mail-Schutz und optional Duck.ai. Wer DuckDuckGo dauerhaft statt Safari nutzen möchte, kann die App unter iOS auch als Standardbrowser festlegen.