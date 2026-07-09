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Ohne Unterbrechungen

DuckDuckGo: iPhone-Browser blockiert YouTube-Werbung
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DuckDuckGo rückt seinen iPhone-Browser erneut als YouTube-Alternative in den Vordergrund. Die App blockiert inzwischen die meisten Videoanzeigen auf der YouTube-Webseite und soll damit Unterbrechungen vor und während der Wiedergabe vermeiden. Die Funktion ist für iPhone, Mac und Windows standardmäßig aktiv, sofern die App aktuell ist.

Duckduckgo Player

Wir hatten Anfang Juni bereits über DuckDuckGos Vorstoß gegen YouTube-Werbung berichtet. Inzwischen erklärt der Anbieter die Funktion ausführlicher und grenzt sie klar vom bisherigen Duck Player ab. Der Werbeblocker greift nur, wenn ihr YouTube im DuckDuckGo-Browser öffnet. In der offiziellen YouTube-App funktioniert er nicht.

Nicht mit dem Duck Player verwechseln

Der neue YouTube-Werbeblocker ist nicht identisch mit dem Duck Player. Der Duck Player ist DuckDuckGos eigener Videoplayer für YouTube-Inhalte. Er öffnet Videos in einer reduzierten Theateransicht und soll verhindern, dass angesehene Videos in personalisierte Empfehlungen und Werbeprofile einfließen. YouTube kann die Videoaufrufe dabei weiterhin zählen, komplett anonym ist die Wiedergabe also nicht.

Der neue Werbeblocker arbeitet dagegen direkt auf der regulären YouTube-Webseite. Dadurch bleiben Funktionen wie Wiedergabeverlauf, Playlists und die gewohnte YouTube-Oberfläche erhalten, nur die meisten Videoanzeigen sollen entfallen. Beide Funktionen lassen sich laut DuckDuckGo parallel verwenden und in den Einstellungen unter „Ad Blocking“ verwalten.

DuckDuckGo YouTube Ad Blocker

Filterlisten von uBlock Origin

Technisch setzt DuckDuckGo auf Community-Filterlisten aus dem Umfeld von uBlock Origin und ergänzt diese bei Bedarf um eigene Regeln. Der Anbieter weist allerdings selbst darauf hin, dass es zu längeren Ladezeiten kommen kann. Zudem arbeitet YouTube seit Jahren aktiv daran, Werbeblocker zu erkennen und deren Nutzung zu erschweren.

DuckDuckGo sammelt deshalb nach eigenen Angaben anonyme Diagnosehinweise, wenn der Schutz nicht wie erwartet funktioniert. Dabei soll etwa erfasst werden, ob YouTube eine Anti-Adblock-Meldung zeigt, ein Playerfehler auftritt oder trotz aktivem Schutz Werbung erscheint. Laut DuckDuckGo werden dabei keine Video-URLs, Titel, Kanäle, Suchverläufe oder eindeutigen Kennungen übertragen.

Der DuckDuckGo-Browser ist kostenlos im App Store erhältlich. Neben dem YouTube-Werbeblocker bietet die App weiterhin Tracker-Schutz, Cookie-Pop-up-Verwaltung, private Suche, E-Mail-Schutz und optional Duck.ai. Wer DuckDuckGo dauerhaft statt Safari nutzen möchte, kann die App unter iOS auch als Standardbrowser festlegen.

Laden im App Store
DuckDuckGo, optional Duck.ai
DuckDuckGo, optional Duck.ai
Entwickler: DuckDuckGo, Inc.
Preis: Kostenlos+
Laden

09. Juli 2026 um 11:52 Uhr von Ben Fehler gefunden?


    27 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Nach wie vor verstehe ich immer wieder nicht wieso es zulässig ist beziehungsweise YouTube da gar nicht gegen vorgeht. Unabhängig davon, was man von der Werbung hält oder nicht. Es ist doch trotzdem irgendwie legitim mit Werbung Geld zu verdienen, wenn jemand kein Abo abschließt.

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      • Aber ich sehe es als Diebstahl Service zu nutzen für die nicht bezahlt wurde unter trickreicher Umgehung. Da beißt sich doch die Katze in den Schwanz. Wortklauberei. Mit „Rechten“ hin und her schmeißen nur weil „Mensch“ nicht einsieht moralisch richtig zu handeln. Auf dem Rücken derer die tatsächlich bezahlen

      • Naja was heißt hier auf dem rücken derer die bezahlen?
        Keiner zwingt dich dazu ein Abo abzuschließen, bist selbst dran schuld wenn du alphabet noch geld in den rachen schiebst

      • Weil es ja so moralisch einwandfrei ist, seinen Nutzern mit immer mehr und immer längerer Werbung auf den Sack zu gehen, bis sie freiwillig aufgeben?
        Ist klar.
        Ich bin mittlerweile grundsätzlich nur noch mit aktiviertem Werbe- und Trackingblocker unterwegs.
        Und zwar überall und ohne schlechtes Gewissen.
        Finanzierung durch Werbung hin oder her, aber die Firmen übertreiben es einfach maßlos.

      • … klappt nur, solange die Werbe-Einnahmen über die „normalen Nicht-Blocker“ noch gut genug für die Firmen funktionieren

    • Werbeblocker werden vom BSI aus Sicherheitsgründen empfohlen – ich bin ein folgsamer Bürger.

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  • Der und Brave machen das schon seit Ewigkeiten.
    Nachdem YouTube in Österreich nicht den vergünstigten Tarif anbietet, nutze ich YT nur mehr so.
    Ist eh immer noch genügend nervige native Werbung in den streams enthalten.

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  • Da bin ich aktuell mit brave schon unterwegs und finde den wesentlich besser

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  • Nutze ich schon seit ein paar Wochen und kann sagen, dass es sehr zuverlässig jegliche Werbung blockiert.

    Kann es nur empfehlen.

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  • Der Brave Browser macht das schon lange. Nutze den schon bestimmt seit 2 Jahren für YouTube auf dem iPhone.

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  • Kennt jemand eine Möglichkeit, die Werbung auf LG Fernsehern anzuzeigen?

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  • Einer der Gründe, warum ich DuckDuckGo ausprobiert habe und inzwischen als Standardbrowser nutze.

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  • Kennt jemand ne brauchbare Safari Extension für Mac, die YouTube Werbung filtert?

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