Dual-SIM beim iPhone einrichten und verwenden

Apple hat die Dual-SIM-Funktion mit einer Reihe von praktischen Funktionen verknüpft. So könnt ihr etwa Kontakten im Adressbuch gezielt eine der beiden Nummern zuweisen und auf diese Weise sicherstellen, dass man beispielsweise mit geschäftlichen Kontakten auch stets über die Geschäftsnummer kommuniziert. Will man eine nicht im Adressbuch vorhandene Nummer kontaktieren, so wird automatisch die von euch als Standard festgelegte Rufnummer verwendet, ihr könnt aber jederzeit schnell und problemlos auf den anderen Tarif wechseln.

Als besonders praktisch erweist sich die Dual-SIM-Funktion natürlich dann, wenn man geschäftlich und privat mit unterschiedlichen Telefonnummern arbeitet. Letztendlich habt ihr hier in der Tat fast zwei Telefone in einem Gerät, und könnt beispielsweise eine Rufnummer für geschäftliche Gespräche und eine weitere Rufnummer für private Gespräche verwenden. Ebenso bietet sich auf Basis der Dual-SIM-Funktion die Möglichkeit, unterschiedliche Telefon- und Datentarife zu hinterlegen, beispielsweise um bei Auslandsreisen zwischen diesen zu wechseln.

