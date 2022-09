AirPods Pro 2 und die Apple Watch Ultra sind unterwegs

Nachdem Apples wichtigster Verkaufsstart in diesem Herbst mit drei der vier neuen iPhone-Modelle bereits vergangene Woche über die Bühne gegangen ist, geht es morgen weiter. Frühe Besteller haben inzwischen auch die Versandbenachrichtigungen für die zweite Generation der AirPods und Apples neues Uhren-Flaggschiff, die Apple Watch Ultra erhalten.

Als ersten Verkaufstag für diese beiden, ebenfalls auf dem Apple-Event vor zwei Wochen vorgestellten Produktneuheiten hat Apple den morgigen 23. September angesetzt. Von da an werden die neuen AirPods Pro 2 und die verschiedenen Modelle der Apple Watch Ultra auch bei Apples Vertriebspartnern erhältlich sein.

Wer die beiden Produktneuheiten jetzt erst bestellen will, muss allerdings ein wenig warten. Für die AirPods Pro 2 listet Apple aktuell eine Lieferzeit von sechs bis zwölf Tagen und die Apple Watch Ultra ist direkt beim Hersteller abhängig von der gewählten Variante und Armbandgröße erst wieder Mitte Oktober bis Anfang November erhältlich.

Abholung im Apple Store als Option

Wenn ihr einen Apple Store in eurer Nähe habt und vielleicht doch noch kurzfristig zum Zug kommen wollt, lohnt es sich möglicherweise, morgen Vormittag vor Ort nachzufragen. In der Regel werden die Apple-Ladengeschäfte zum Verkaufsstart von neuen Produkten mit einem grundlegenden Lagerbestand ausgestattet. Vermutlich ebenfalls morgen im Laufe des Tages sollte die Verfügbarkeit der neuen Artikel in den Apple Stores dann auch online auf den jeweiligen Bestellseiten angezeigt werden.

Apple betreibt in Deutschland aktuell 16 Ladengeschäfte in acht Bundesländern. Eine Übersicht aller Apple Stores in Deutschland könnt ihr euch hier anzeigen lassen. Auf den dort jeweils verlinkten separaten Webseiten der einzelnen Ladengeschäfte findet ihr dann auch die jeweiligen Öffnungszeiten – in der Regel haben die Apple-Geschäfte in Deutschland zwischen 10 Uhr und 20 Uhr geöffnet.