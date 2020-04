Drip for Hue: Stimmungslicht-App aktuell kostenlos

Der in Hamburg ansässige Entwickler Andreas Rothaug bietet seine Stimmungslicht-Applikation Drip for Hue vorübergehend kostenlos an.

Die Anwendung, die bislang für 5,49 Euro verkauft wurde, richtet sich an Nutzer eines Philips Hue-Systems und bringt ein farbenfrohes Lichtspiel, das von entspannenden Ambient-Sounds begleitet wird, ins Badezimmer.

Rothaug erklärt: „Startet man einen Drip passt sich das Licht sanft an und spielt Farbverläufe über einen vorher definierten Zeitraum ab. Am Ende der Zeit ist ein “Gong” zu hören und das Licht normalisiert sich wieder zu der anfänglichen Lichtfarbe. Beide Events (Start und Ende) lassen sich optional mit HomeKit-Szenen verbinden.“

Die Applikation verzichtet auf In-App-Käufe und beinhaltet eine Vielzahl handgepflegter Farbverläufe und Stimmungen sowie täglich wechselnde Vorschläge.