Synchronisierung von Radiostreams
Soccer RadioTV Sync ersetzt TV-Kommentar durch Radio
Die App Soccer RadioTV Sync richtet sich an Sportfans und kann vor allem dann hilfreich sein, wenn man ein Fußballspiel anschaut und den Kommentator mal wieder absolut nicht ertragen kann. Mithilfe der Anwendung könnt ihr den Originalton durch einen beliebigen Radiokommentar ersetzen, ohne dass ihr euch dabei über einen zeitlichen Versatz ärgern müsst.
Der Entwickler von Soccer RadioTV Sync hat nicht nur Fußballspiele und die anstehende WM, sondern auch andere Sportarten im Auge. Die Anwendung ermöglicht eine präzise manuelle Synchronisierung zwischen Radio- und TV-Übertragungen mit einer einstellbaren Verzögerung von bis zu 300 Sekunden. Die Wiedergabe erfolgt direkt über Streaming-URLs, ein externes Radio wird nicht benötigt. Unterstützt werden verschiedene Streaming-Formate wie MP3, M3U8 und AAC.
Import eigener Senderlisten
Eigene Senderlisten lassen sich über M3U-, TXT- oder JSON-Dateien importieren und bei Bedarf mit anderen Nutzern teilen. Laut Entwickler wurde die App für einen möglichst geringen Batterie- und Ressourcenverbrauch optimiert. Andere iPhone-Funktionen bleiben auch während der Wiedergabe nutzbar. So lassen sich weiterhin Sprachnachrichten anhören oder aufnehmen sowie Videos ansehen, ohne dass die Synchronisierung verloren geht.
Wie im Demo-Video zu sehen ist, lässt sich der zeitliche Versatz zwischen Bild und Ton einfach durch Betätigen einer Sync-Taste ausgleichen. Optional lässt sich die Latenz auch manuell eingeben oder feinjustieren. Ihr müsst hierfür lediglich vorab die gewünschte Audioquelle als Stream hinterlegen. Der Ton kommt anschließend aus dem iPhone oder einem verbundenen Lautsprecher.
Einmalkauf für 1,99 Euro
Keine Frage, die App ist auf eine eher spezielle Zielgruppe zugeschnitten. Mit einem Preis von 1,99 Euro setzt man aber auch nicht viel in den Sand, wenn man die Funktion nur ab und an nutzt. App Soccer RadioTV Sync ist ganz neu im App Store erhältlich. Version 1.1 mit einem neuen App-Symbol und kleineren Verbesserungen wurde bereits angekündigt und soll in der ersten Juni-Hälfte erscheinen.
Entwickler: Alfonso Miguel Gasull Ruiz
Laden
Sind schon ein paar Quellen integriert? Ich wüsste jetzt auf Anhieb gar nicht, welche Sender Spiele in voller Länge übertragen. Wäre eine praktische Sache um Spiele per VPN von ausländischen TV Sendern zu streamen.
https://apps.apple.com/app/id1478406323
Sportschau App…
Endlich kein Lothar mehr. ;-)
Ganz zu schweigen von Wolff Fuss! Claudia Neumann! Oliver Schmitt!
Cool, das ist was für meinen Bruder! Jetzt müsste der Stadion-Muffel nur noch mit dem Live-Ton synchronisieren können, wenn er aufm Balkon sitzt. :)
Super Idee, danke für den Tipp!
Netter Ansatz, allerdings stört mich bei nicht wenigen TV-Kommentatoren schon, dass sie scheinbar pro Wort bezahlt werden. Da würde mich permanente Beschallung aus dem Radio nach kurzer Zeit wahnsinnig machen.
Würde es sehr begrüßen, wenn die TV-Sender einen Audio-Kanal ohne Kommentar anböten.
Sky hat oder hatte das bei den Liveübertragungen, einfach nur den Stadionsound in 5.1 ohne Gelaber. Zusammen mit Beamer und einer großen Leinwand war man da schon fast dabei.
Nennt sich Stadionton. Gibt es bei allen Anbietern glaube ich
Wie geht das den Livekommentar der ARD 2.Bundesliga dort einzubinden? Wie es aussieht muss man das bei jedem Spiel manuell machen? Ganz schöner Aufwand. Und wie funktioniert der Sync? Wird nur eine gewisse Zeit gewartet – woran erkennt die App wenn ich auf dem Fernseher synchron bin? Oder muss ich die ZEit manuell einstellen? MAcht ja wenig Sinn, sobald der Stream kurz mal stockt oder springt ist ja alles wieder nciht synchron – oder wie läuft das?
Könnte ich auch für Radio gebrauchen. Die Moderatoren wegschalten und es würde so viel mehr Spaß machen Musik zu hören …
Es gibt ja nun genug Radiosender sowohl im DAB als auch als Streams, wo nie einer labert.
Mal abgesehen von Streaming-Diensten und / oder der eigenen Bibliothek.
Leider sind keine Sender mit dabei. Hat jemand von euch eine Liste die man da einfügen könnte? Gerne auch einzelne Links. Hilft sicher vielen.
Musste mal nach „m3u Radio Stationen“ oder so suchen. Dann findest du z.B.
– https://rrradio.de/radiosender/
– https://linupedia.org/opensuse/Radiosender
Oder hier mit büsch’n TV:
– https://github.com/Free-TV/IPTV/tree/master
(dauert halt wieder, bis ich hier freigeschaltet werde…)