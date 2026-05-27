Die App Soccer RadioTV Sync richtet sich an Sportfans und kann vor allem dann hilfreich sein, wenn man ein Fußballspiel anschaut und den Kommentator mal wieder absolut nicht ertragen kann. Mithilfe der Anwendung könnt ihr den Originalton durch einen beliebigen Radiokommentar ersetzen, ohne dass ihr euch dabei über einen zeitlichen Versatz ärgern müsst.

Der Entwickler von Soccer RadioTV Sync hat nicht nur Fußballspiele und die anstehende WM, sondern auch andere Sportarten im Auge. Die Anwendung ermöglicht eine präzise manuelle Synchronisierung zwischen Radio- und TV-Übertragungen mit einer einstellbaren Verzögerung von bis zu 300 Sekunden. Die Wiedergabe erfolgt direkt über Streaming-URLs, ein externes Radio wird nicht benötigt. Unterstützt werden verschiedene Streaming-Formate wie MP3, M3U8 und AAC.

Import eigener Senderlisten

Eigene Senderlisten lassen sich über M3U-, TXT- oder JSON-Dateien importieren und bei Bedarf mit anderen Nutzern teilen. Laut Entwickler wurde die App für einen möglichst geringen Batterie- und Ressourcenverbrauch optimiert. Andere iPhone-Funktionen bleiben auch während der Wiedergabe nutzbar. So lassen sich weiterhin Sprachnachrichten anhören oder aufnehmen sowie Videos ansehen, ohne dass die Synchronisierung verloren geht.

Wie im Demo-Video zu sehen ist, lässt sich der zeitliche Versatz zwischen Bild und Ton einfach durch Betätigen einer Sync-Taste ausgleichen. Optional lässt sich die Latenz auch manuell eingeben oder feinjustieren. Ihr müsst hierfür lediglich vorab die gewünschte Audioquelle als Stream hinterlegen. Der Ton kommt anschließend aus dem iPhone oder einem verbundenen Lautsprecher.

Einmalkauf für 1,99 Euro

Keine Frage, die App ist auf eine eher spezielle Zielgruppe zugeschnitten. Mit einem Preis von 1,99 Euro setzt man aber auch nicht viel in den Sand, wenn man die Funktion nur ab und an nutzt. App Soccer RadioTV Sync ist ganz neu im App Store erhältlich. Version 1.1 mit einem neuen App-Symbol und kleineren Verbesserungen wurde bereits angekündigt und soll in der ersten Juni-Hälfte erscheinen.