Dreame A1: Neuer Mähroboter ganz ohne Positionierungshilfen

Der vor allem für seine Saugroboter bekannte Hersteller Dreame macht seinem Wettbewerber Ecovacs Konkurrenz und führt mit dem Dreame A1 nun ebenfalls einen Mähroboter in den Markt ein.

Ganz ohne Positionierungshilfen

Besonderheit des ab sofort im Handel erhältlichen Dreame A1: Der Mähroboter verzichtet nicht nur auf Begrenzungsdrähte sondern soll auch ansonsten vollständig ohne zusätzliche Positionierungshilfen auskommen.

Zur Erinnerung: Der Ecovacs GOAT (1.099 Euro) setzt auf so genannte Beacons, die im Garten aufgestellt werden und eine Positionierung ermöglichen. Die erst kürzlich neu vorgestellte Navimow i-Serie von Segway (999 Euro) wird mit einer GPS-Antenne ausgeliefert.

Der Dreame A1 nutzt stattdessen die sogenannte OmniSense 3D Ultra Sensorik, um nach der Einbindung in die Dreamehome-App eine präzise Karte des zu mähenden Bereichs zu erstellen.

Diese Technologie soll eine schnelle und unkomplizierte Inbetriebnahme des Geräts ermöglichen.

1.000 Quadratmetern in 24 Stunden

Anschließend plant der Dreame A1 seine Mähwege in Echtzeit, wobei er große Flächen von bis zu 1.000 Quadratmetern innerhalb von 24 Stunden bearbeiten können soll. Wird der Mähroboter mit einem Hindernis oder einem plötzlichen Wetterumschwung konfrontiert, kehrt dieser automatisch zu seiner Ladestation zurück und setzt die Arbeit nach einer Pause fort.

Ein weiteres Merkmal des A1 ist die integrierte Hinderniserkennung, die Objekte in einer Entfernung von bis zu 40 Metern „zentimetergenau“ identifizieren können soll und so auch den Einsatz in komplexen Gartenlayouts ermöglicht.

Der A1 ist wasserfest und soll durch den werkzeugfreien Klingenwechsel besonders einfach zu warten sein. Zum Marktstart des A1 Mähroboters bietet Dreame ein Aktionsangebot an: Käufer des Geräts erhalten vom heute bis zum 18. April 2024 diese Mähroboter-Garage kostenlos.