CatchUp 3.0: App erinnert an Freunde und Bekannte

Die kostenfreie iPhone-Applikation CatchUp wurde in Version 3.0 veröffentlicht und ruft sich damit als durchaus brauchbares Werkzeug zur Pflege sozialer Kontakte in Erinnerung.

CatchUp will es iPhone-Nutzern vereinfachen, den Kontakt zu Freunden, Familie, Geschäftspartnern und anderen Personen aus dem eigenen Adressbuch aufrechtzuerhalten.

Freeware mit optionalen Spenden

Die komplett werbefreie Applikation, die sich ausschließlich durch freiwillige Nutzerspenden finanziert, erinnert die Anwender dafür daran, sich mal wieder bei zuvor ausgewählten Kontakten zu melden. Werbung und Abonnements kennt die nur drei Megabyte kleine Anwendung nicht.

Nutzer können in den Einstellungen der App beliebige Kontakte hinzufügen und sich anschließend erinnern lassen, wenn es wieder an der Zeit ist, sich zu melden. Die Erinnerungen lassen sich dabei im vorgegebenen Rhythmus konfigurieren: Täglich, wöchentlich oder monatlich – je nachdem, was euch beziehungsweise dem ausgewählten Kontakt am besten passt

CatchUp 3.0 arbeitet offline und erinnert auch an bevorstehende Geburtstage oder Jahrestage. Auf seiner Startseite bietet CatchUp eine Übersicht über anstehende Kontaktaufnahmen sowie eine Liste aller von euch ausgewählten Personen an. So wisst ihr immer wann mit wem Kontakt aufgenommen wird.

Täglich, wöchentlich oder monatlich

Wurden Veränderungen im Adressbuch vorgenommen, lassen sich Kontaktbilder und -Infos durch die bekannte „Pull to Refresh“-Geste aktualisieren.

CatchUp greift hier auf das iOS-Adressbuch zu und profitiert entsprechend auch von der iCloud-Synchronisation. Die frisch aktualisierte App unterstützt sowohl einen Hell- als auch einen Dunkelmodus, baut keine Verbindung mit entfernten Servern auf, ist einfach einzurichten und ein Hobby-Projekt des verantwortlichen Entwicklers Ryan Token.