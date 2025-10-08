Darstellung von Tabs lässt sich anpassen
Safari in iOS 26: Apple erlaubt Rückkehr zum klassischen Tab-Layout
Ein guter Hinweis, den wir so gar nicht auf dem Schirm hatten: In den Safari-Einstellungen unter iOS 26 bietet Apple die Möglichkeit an, das Erscheinungsbild der Tab-Leiste individuell anzupassen.
Wer mit dem kompakten Tab-Layout nicht zurechtkommt, kann in den iOS-Einstellungen unter Einstellungen > Apps > Safari > Tabs zwischen drei Darstellungen wählen: Kompakt, Unten oder Oben. Letztere entspricht der klassischen Darstellung, bei der die Adressleiste am oberen Bildschirmrand sitzt.
Über die Auswahl von „Unten“ kommt ihr wieder auf den Stand von iOS 18. In jedem Fall lässt sich die kompakte Ansicht so wieder deaktivieren. Nicht wenige Nutzer bevorzugen dies, da sie die alte Anordnung als übersichtlicher und vertrauter empfinden.
Gesten auf der Adressleiste
An dieser Stelle dürfen wir anmerken, dass alle drei Darstellungen die Möglichkeit bieten, bestimmte Wischgesten direkt auf der Adressleiste auszuführen. Etwa bringt einen das schnelle Hochwischen auf der Adressleiste zur Tab-Übersicht. Mit einer Wischgeste nach links oder rechts lässt sich zwischen den geöffneten Tabs hin und her wechseln.
Geschmacksfrage: Die Tabs lieber kompakt, unten oder oben
Nützliche Funktionen, die jedoch voraussetzen, dass man sie kennt oder entdeckt. Kritik gab es wiederholt daran, dass Apple entsprechende Hinweise innerhalb der App vermissen lässt und Nutzer über mögliche Gestenfunktionen oft im Unklaren bleiben.
Tabs automatisch schließen
Neben der Tab-Darstellung lassen sich in den Safari-Einstellungen weitere Verhaltensweisen des Browsers festlegen. So kann Safari geöffnete Tabs nach einer Woche automatisch schließen, wenn sie nicht mehr aufgerufen wurden. Diese Funktion soll helfen, die eigene Tab-Sammlung übersichtlich zu halten. Auch das Öffnen von Links lässt sich steuern. Standardmäßig erfolgt dies in einem neuen Tab, kann jedoch angepasst werden.
In den Einstellungen vorgenommene Eingriffe werden sofort umgesetzt. Die Safari-Anpassungen lassen sich also direkt ausprobieren und können so schnell bewertet werden.
Perfekt! Vielen Dank!!
Wichtig und Richtig!
Ich habe immer einige Tabs wo ich hin und her wechsle. Da will ich nicht einen extra Klick machen um in die Tabübersicht zu kommen
Im Kompakt Modus brauchst Du nur die Adresszeile hinauf zu schieben, dann ersparst Du Dir den extra Klick für die Tabübersicht.
Ach cool, vielen Dank für den Tipp!
Danke, sehr netter Hinweis.
Hä? Mindestens einen Tap/Wisch wasauchimmer Geste musst Du doch immer ausführen um zur Übersicht gelangen. „Extra“ ist da doch nichts – oder irre ich mich?
Es ist ausreichend über den Tab noch oben zu wischen, um zur Tab Übersicht zu kommen. Ein Wisch reicht also auch, war allerdings auch vor iOS 26 schon der Fall
Mittels dem Zusammenziehen von zwei (oder mehr) Fingern (Pinch-Geste?) lässt sich ebenfalls Tab-Übersicht aufrufen.
Sehr geil, hat mir gefehlt. Vielen Dank für den Tipp.
Endlich….
Gibt es irgendwo eine Option, neue Tabs wieder ganz am Ende zu öffnen? Das nervt mich aktuell leider tierisch.
Bei mir öffnet er neue tabs am Ende. Du meinst sicher die tabs die entstehen wenn du von irgendeiner Website weitergeleitet wirst oder?
Wenn ich über die drei Punkte, dort auf Alle Tabs und dann dort auf das Plus gehe, ist dem tatsächlich so. Leider aber nicht, wenn ich bei den drei Punkten auf Neuer Tab gehe, dann wir der neue Tab direkt hinter dem Tab geöffnet, in dem ich mich gerade befinde.
Bei macOS wurde das mal genauso geändert. Dort gibt es in den Einstellungen aber wenigstens die Möglichkeit, dies so anzupassen, dass neue Tabs immer ganz am Ende geöffnet werden.
Danke!!! Der Tipp mit der Tableiste ist ja Gold wert. Das hat mich so massiv genervt dass ich nur über die drei Punkte auf all tabs kam.
vielen dank! hat mich genervt der extra tipp um zu den tabs zu kommen.
Danke für den Tipp.
Anderes Thema: Weiß jemand, nach welchen Kriterien die Fotos im Adressbuch rund oder quadratisch mit abgerundeten Ecken angezeigt wird? Es scheint auch unregelmäßig zu wechseln.
Vielen Dank! Sofort wieder zurück gestellt..
Das war das erste was ich bei dem Grauenvollen Update gemacht habe… wo bleiben die Bug fixes?
Sieht schon räudig aus. Aber in der Benutzung tatsächlich besser.
Halleluja! <3
Genau wegen solcher Tipps bin ich hier!
Ich hab mich so über die Tab-Gruppen gefreut und dann waren die Tabs so schwer zugänglich (über das 3-Punkt-Menü (…)) gemacht.
Anmerkung:
Wenn die URL-Leiste noch dick ist, kann man sie nach oben swipen, um zu den offenen Tabs zu gelangen! ;-)
Danke!
Schade, wenn ich gewusst hätte, dass das ein Tipp wert ist, hätt ich euch direkt schreiben können.
Bin aber direkt zu den Einstellungen und hab das angepasst. Schon witzig, wie einige das einfach hinnehmen.
Sehe ich auch so! Ich war konfrontiert, habe recherchiert und es selbst herausgefunden – direkt nach Release von iOS 26. Wie du schon sagst, verstehe ich es auch nicht, warum so wenige selbst nach einer Lösung suchen.
weil im apple kosmos oft keine andere lösung seitens von apple angeboten wird.
the apply way eben. entweder du akzeptierst es oder du gehst zur konkurrenz . da muss man sich nicht wundern wenn die meisten es halt hinnehmen.
Gott segne euch für diesen Tip! Jetzt muss nur noch das Ä wieder ab die richtige Stelle damit ich nicht jedes mal À schreibe… gibt es dafür auch schon einen fix? Und nein: ich will nicht diese Tastatur wo Ä, Ü und Ö auf der Tastatur zu sehen sind :)
+1
Danke. Mega Tipp.
Danke .. gleich umgestellt DANKE
Ich suche und suche und finde die Einstellung nicht. iPhone noch nicht auf 26 aktualisiert aber das IPad. Gibt es da diese Einstellung nicht?
So cool, danke für all eure Tipps hier!
Beste. Dank für den Tipp! Hochziehen, auch wenn es vorher so war, ist ein klasse Tipp! Merci ^^
Blöd nur, dass man beim wischen auf der Adressleiste auch öfter mal der Aktionsbereich des Home indicators auslöst…
Danke für die Tipps. Mich stört es auch, dass iOS mittlerweile nicht mehr selbsterklärend ist. Mir ist aber bewusst, dass das nun mal so ist, wenn ein System sehr viele Funktionen enthält. Dann gehören solche nicht sichtbaren Gesten aber auch von Apple richtig erklärt.