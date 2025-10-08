Safari in iOS 26: Apple erlaubt Rückkehr zum klassischen Tab-Layout

Ein guter Hinweis, den wir so gar nicht auf dem Schirm hatten: In den Safari-Einstellungen unter iOS 26 bietet Apple die Möglichkeit an, das Erscheinungsbild der Tab-Leiste individuell anzupassen.

Wer mit dem kompakten Tab-Layout nicht zurechtkommt, kann in den iOS-Einstellungen unter Einstellungen > Apps > Safari > Tabs zwischen drei Darstellungen wählen: Kompakt, Unten oder Oben. Letztere entspricht der klassischen Darstellung, bei der die Adressleiste am oberen Bildschirmrand sitzt.

Über die Auswahl von „Unten“ kommt ihr wieder auf den Stand von iOS 18. In jedem Fall lässt sich die kompakte Ansicht so wieder deaktivieren. Nicht wenige Nutzer bevorzugen dies, da sie die alte Anordnung als übersichtlicher und vertrauter empfinden.

Gesten auf der Adressleiste

An dieser Stelle dürfen wir anmerken, dass alle drei Darstellungen die Möglichkeit bieten, bestimmte Wischgesten direkt auf der Adressleiste auszuführen. Etwa bringt einen das schnelle Hochwischen auf der Adressleiste zur Tab-Übersicht. Mit einer Wischgeste nach links oder rechts lässt sich zwischen den geöffneten Tabs hin und her wechseln.

Geschmacksfrage: Die Tabs lieber kompakt, unten oder oben

Nützliche Funktionen, die jedoch voraussetzen, dass man sie kennt oder entdeckt. Kritik gab es wiederholt daran, dass Apple entsprechende Hinweise innerhalb der App vermissen lässt und Nutzer über mögliche Gestenfunktionen oft im Unklaren bleiben.

Tabs automatisch schließen

Neben der Tab-Darstellung lassen sich in den Safari-Einstellungen weitere Verhaltensweisen des Browsers festlegen. So kann Safari geöffnete Tabs nach einer Woche automatisch schließen, wenn sie nicht mehr aufgerufen wurden. Diese Funktion soll helfen, die eigene Tab-Sammlung übersichtlich zu halten. Auch das Öffnen von Links lässt sich steuern. Standardmäßig erfolgt dies in einem neuen Tab, kann jedoch angepasst werden.

In den Einstellungen vorgenommene Eingriffe werden sofort umgesetzt. Die Safari-Anpassungen lassen sich also direkt ausprobieren und können so schnell bewertet werden.