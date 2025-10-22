Aura kündigt seinen ersten E-Ink-Bilderrahmen an

Wir haben bereits verschiedene Modelle der digitalen Bilderrahmen von Aura vorgestellt. Zuletzt haben wir das in diesem Jahr erschienene Modell Aspen ausführlich behandelt. Jetzt hat der Hersteller seinen ersten auf E-Paper-Technologie basierenden Bilderrahmen angekündigt. Das Modell „Ink“ wird zum Preis von 499 Dollar zunächst in den USA angeboten und dürfte in absehbarer Zeit auch hierzulande erhältlich sein.

Die stromsparende E-Ink-Technologie macht es möglich, dass der Aura Ink keinen festen Stromanschluss benötigt, sondern sich mit einem Akku betreiben lässt. Laut Hersteller soll dies bis zu drei Monate ohne Nachladen möglich sein. In der Folge tun sich hier völlig neue Möglichkeiten auf, so kann man den Aura Ink beispielsweise wie einen herkömmlichen Rahmen ohne sichtbares Stromkabel an der Wand anbringen oder sonst frei im Raum platzieren.

Der Bildschirm des Aura Ink misst 13,3 Zoll und setzt auf einen speziellen Darstellungsalgorithmus. Dabei werden die sechs verfügbaren Tintenfarben Weiß, Schwarz, Rot, Gelb, Grün und Blau in feinen Mustern kombiniert, damit der Eindruck eines Vollfarbfotos entsteht. Das Ergebnis ist laut Hersteller eine warme, leicht gedämpfte Bildwirkung mit Retro-Anmutung, die sich von den kräftigen LCD-Displays der anderen Aura-Modelle allerdings deutlich unterscheidet.

Bildwechsel dauert 30 Sekunden

Da E-Paper im Gegensatz zu herkömmlichen Bildschirmen kein eigenes Hintergrundlicht nutzt, wurde eine dezente Frontbeleuchtung integriert. Diese soll sich automatisch an die Umgebungshelligkeit anpassen, um bei schwachem Licht für bessere Sichtbarkeit zu sorgen und nachts Energie zu sparen.

Für Menschen, die gerne viele und stetig wechselnde Bilder sehen wollen, dürfte der Aura Ink weniger geeignet sein. Technisch bedingt dauert der Bildwechsel auf dem E-Paper-Display rund 30 Sekunden. Standardmäßig aktualisiert sich der Rahmen daher nur einmal täglich, weitere Wechsel müssen ansonsten über die Tasten am Gerät oder über die App angestoßen werden. Der reduzierte Bildwechsel trägt zudem zu möglichst langen Akkulaufzeiten bei.