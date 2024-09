„Photon Library“: Alternative zu Apples neuer Fotos-App

Die mit dem Update auf iOS 18 von Apple eingeführte Neugestaltung der Fotos-App kommt nicht bei allen Nutzern gut an. Nicht selten wird das neue Design als unübersichtlich und unpraktisch empfunden und Apple hat wohl in weiser Voraussicht von sich aus schon die Möglichkeit implementiert, die auf der Startseite der App angezeigten Inhalte anzupassen.

Unabhängig von diesem ersten optischen Eindruck können sich aber viele Nutzer generell nicht mit der Bedienung der überarbeiteten App anfreunden. So ist es in den Augen der Kritiker schwieriger geworden, bestimmte Fotos schnell zu finden oder zwischen verschiedenen Alben zu wechseln. Apple hat zwar im Rahmen der Beta-Phase von iOS 18 ein Stück weit auf die Beschwerden reagiert, weitere Zugeständnisse an Fans der alten Fotos-App darf man allerdings nicht erwarten.

In diese Lücke sind nun die Entwickler von LateNiteSoft gesprungen und wollen mit ihrer Anwendung Photon Library all jenen Nutzern eine Alternative bieten, die sich nach dem alten Layout der Fotos-App zurücksehnen. 5,99 Euro muss euch der Spaß allerdings wert sein. Zu diesem Preis wird die neue Anwendung im App Store angeboten.

Fußleisten-Navigation mit den wichtigsten Tabs

„Photon Library“ orientiert sich am klassischen Aufbau von Apples Fotos-App und ermöglicht die Verwaltung von auf dem iPhone gespeicherten Fotos und Videos. Die Entwickler bewerben ihre App als erfrischende Alternative zu komplexen Apps zur Fotoverwaltung mit Fokus auf eine einfache Navigation. Über die Fußleiste der App kann man zwischen den Bereichen „Zuletzt“, „Alben“, „Kalender“ und „Favoriten“ wählen, wobei die Kalenderansicht das schnelle Durchsuchen nach Aufnahmedatum ermöglicht und man über die Favoriten direkte auf seine markierten Lieblingsbilder zugreifen kann.

Natürlich muss man sich beim Blick auf die neue App fragen, ob es sich hierbei wirklich um eine dauerhafte Lösung handeln kann, oder man sich besser früher oder später damit abfindet, in den sauren Apfel der Umgewöhnung zu beißen.