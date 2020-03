DoorBird D1101V: Neue IP-Video-Türsprechanlage erhältlich

Mit dem DoorBird D1101V legt der Berliner Hersteller „Bird Home Automation“ eine neue IP-Türsprechanlage vor, die zum Preis 479 Euro von ab sofort weltweit erhältlich ist.

Die Türsprechanlage besitzt lediglich eine Ruftaste und ist als Aufputz- und Unterputzvariante verfügbar. Die Türstation (PDF-Datenblatt) sendet Push-Mitteilungen, sobald die Ruftaste betätigt wird, und ermöglicht mit Besuchern per Smartphone, Tablet oder Innenstation zu sprechen und sie live zu sehen.

Der D1101V kann per WLAN oder Netzwerkkabel mit dem Internet verbunden werden. Einstellungen und Nutzerrechte können in der kostenlosen DoorBird App per Smartphone, Tablet oder IP-Innenstation konfiguriert werden. Dank des integrierten Bluetooth-Moduls können Bewohner die Türen zudem auch schlüssellos öffnen.

Zwar bringt die Türsprechanlage keine HomeKit-Unterstützung mit, aufgrund der offenen API soll der D1101V in eigene Gebäude- und Hausautomatisierungssysteme wie zum Beispiel KNX, Loxone und Control4 integrierbar sein.

„Offene API“ klingt erst mal gut, verheiratet die DoorBird D1101V aber auf Lebzeiten mit der Cloud-Infrastruktur des Anbieters. Darüber soll dann zwar auch eine kostenlose Historie mit den Bilddaten der Besucher gespeichert werden – exakte Angaben zu Umfang und Speicherplatz machen die Berliner jedoch nicht. Unsere Anfrage wartet derzeit noch auf eine Reaktion.