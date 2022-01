dm: Per App bestellt, mit dem Rad geliefert

Die Drogeriemarktkette dm baut ihren Express-Lieferservice aus und bietet die Eil-Zustellung per Fahrrad jetzt auch in Berlin, München und Wien an. Bei einem Testlauf in Karlsruhe – dem Hauptsitz des Unternehmens – habe man positive Erfahrungen sammeln können und sei nun gespannt, wie die Express-Lieferung in den ersten Millionenstädten angenommen werde.

In Deutschland bietet dm die Lieferung per Lastenrad nun über die Märkte Alexanderplatz in Berlin, Dachauer Straße in München und den ursprünglichen Teststandort Kaiserstraße in Karlsruhe an. Bestellungen können dabei sowohl über die dm-Webseite als auch per App erfolgen. Wählt man Produkte aus dem Angebot der teilnehmenden Märkte aus und hat eine Lieferadresse im jeweiligen Postleitzahlenbereich, so werden bis 18 Uhr aufgegebene Bestellungen noch am gleichen Tag bis 21 Uhr geliefert. Später eingehende Bestellungen bringen die Radler am nächsten Tag.

dm betont dabei den umweltschonenden Aspekt der Lieferung per Lastenrad. Für Inhaber eines dm-Kundenkontos fallen ab einem Bestellwert von 49 Euro lediglich 3 Euro Servicegebühren an, liegt der Bestellwert darunter oder besitzt man kein Kundenkonto, kostet die Zustellung 7,95 Euro.