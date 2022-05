DKB integriert Depotstatus – VR Banking Classic vor dem Aus

Die Deutsche Kreditbank hat den Betatest ihrer neuen App-Version abgeschlossen und die DKB-App jetzt offiziell in Version 1.11 freigegeben. Die wesentliche mit dem Update verbundene Neuerung ist die Anbindung von bei dem Tochterunternehmen der BayernLB geführten Depots.

Im ersten Schritt ist der Leistungsumfang hier allerdings noch stark begrenzt und beschränkt sich im Wesentlichen auf die Möglichkeit, den persönlichen Depotstatus im Blick zu behalten. Immerhin lässt die Bank verlauten, dass man bereits an der Integration weiterer Depotfunktionen arbeitet. In wieweit die Konditionen eines Online-Depots bei der DKB attraktiv sind, hängt wohl in erster Linie von den persönlichen Nutzungsgewohnheiten und Interessen im Anlagebereich ab. Hierzu dürft ihr gerne in den Kommentaren diskutieren.

Als weitere Neuerungen im Zusammenhang mit dem aktuellen Update listet die DKB die Möglichkeit, Daueraufträge jetzt auch in der App zu löschen. Zudem wurde an allgemeinen Fehlerbehebungen und Verbesserungen gearbeitet.

VR Banking Classic wird demnächst abgeschaltet

Neues gibt es auch von den Volks- und Raiffeisenbanken zu hören. Ähnlich wie die DKB wurde auch hier eine neue Version der App VR Banking eingeführt, während sich die Vorgängerversion weiterhin parallel benutzen ließ. Offenbar sind die verantwortlichen Entwickler der Atruvia AG nun der Meinung, dass ihre Neuentwicklung in Sachen Stabilität und Leistungsumfang ausgereift genug ist, um deren Benutzung obligatorisch zu machen. Die bislang noch im App Store erhältliche Vorgängerversion VR Banking Classic wird in absehbarer Zeit eingestellt.

Wer den Wechsel zur neuen VR-Banking-App noch nicht vollzogen hat, sollte diesen Schritt somit zeitnah in Angriff nehmen. Im Verbund mit der Banking-App bieten die Volksbanken mit VR SecureGo plus auch eine separate und als Alternative zum klassischen TAN-Generator fungierende Anwendung zur Freigabe von Kreditkartenzahlungen und sonstigen Banking-Transaktionen an.