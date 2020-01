DKB: App und Webseite weiterhin mit massiven Störungen

Update vom 9. Januar: Die Störungen bei der DKB halten weiter an. Am nunmehr dritten Tag in der schlechten Erreichbarkeit, hat sich die Deutsche Kreditbank erneut auf ihren sozialen Kanälen zu Wort gemeldet und schreibt:

Wir bedauern, dass ihr erneut teilweise nicht auf das Banking zugreifen könnt. Wir halten euch hier auf dem Laufenden. @DKB_Support #DKB — DKB – Das kann Bank (@DKB_de) January 9, 2020

Neben App und Webseite berichten erste ifun.de-Leser auch von Problemen beim Einsatz von Apple Pay. Unter anderem hat sich Stefan bei uns gemeldet und schreibt:

Hallo liebes ifun-Team, zu eurer Meldung von gestern: Die DKB Bank ist heute (in meinem Fall) nicht über App und Web erreichbar. Telefonisch ebenfalls nicht – leider dauerbesetzt. Und die Zahlung per Apple Pay war weder im Supermarkt noch an der Tankstelle möglich.

Nach Angaben der DKB treten die erneuten Ausfälle derzeit „unregelmäßig“ auf.

Original-Eintrag vom 8. Januar: Die Deutsche Kreditbank, ein Unternehmen der BayernLB und einer der nachgefragtesten Apple Pay-Partner, hat derzeit mit massiven Erreichbarkeitsproblemen zu kämpfen.

Bereits seit gestern sind Webseite und App der Bank nicht beziehungsweise nur sporadisch erreichbar, Banking-Apps brechen den Abruf von Umsatz-Daten mit Fehlermeldungen ab.

Nun hat sich die Deutsche Kreditbank erstmals ausführlicher zum Thema geäußert. Ausschlaggebened für die schlechte Erreichbarkeit sind Angriff auf den Server-Dienstleister der Bank. Immerhin: Anzeichen für einen Datenabgriff existieren bislang nicht: