Wasserwaage: App-Geheimtipp für Heimwerker und Camper

Die iPhone-App Wasserwaage ist ein Geheimtipp für Heimwerker und Camper. Natürlich ist im Lieferumfang von iOS schon seit Jahren eine Wasserwaage als Standardwerkzeug enthalten. Diese kann vom Funktionsumfang und von der Bedienung jedoch nicht annähernd mit der vom deutschen Entwickler Marco Pohl veröffentlichten App-Neuerscheinung mithalten.

Wie uns der Entwickler schreibt, hat er die App in erster Linie programmiert, weil er regelmäßig selbst dafür Verwendung hat und er vergleichbar nur Apps mit viel Werbung, Daten-Trackern und vergleichsweise teuren Abonnements im App Store gefunden hat. Seine Wasserwaage-App ist grundsätzlich kostenlos. Lediglich die Zusatzfunktionen wie die Apple-Watch-Anbindung und weitere Messwerkzeuge lassen sich gegen einmalig 2,99 Euro freischalten.

Apple Watch dient als externe Anzeige

Die Apple-Watch-Anbindung ist jene Funktion, die dem Entwickler dabei am wichtigsten war. Egal, ob man eine Waschmaschine aufstellt oder den Wohnwagen ausrichtet, lässt sich das iPhone als Wasserwaage platzieren, während die Anzeige am Handgelenk abgelesen werden kann. So lassen sich Einstellungen vornehmen, auch wenn man nicht direkt auf den iPhone-Bildschirm sehen kann.

Dabei ist übrigens egal, ob das iPhone wegen einer Hülle oder dem Kamerabuckel schräg aufliegt. Die Anzeige der App lässt sich so kalibrieren, dass dergleichen keine Rolle spielt.

Lineal-Kalibrierung mit der Kreditkarte

Bei den Kalibrierungsfunktionen hat der Entwickler überhaupt gut mitgedacht. So lässt sich beispielsweise das im erweiterten Werkzeugsortiment der App vorhandene Präzisionslineal mithilfe einer gewöhnlichen Scheckkarte kalibrieren. Den Ausweis oder eine Bezahlkarte im Standardformat hat man eigentlich immer dabei, somit ist man auf keinerlei weitere Messwerkzeuge angewiesen.

Darüber hinaus ist im Leistungsumfang der Vollversion noch ein Winkelmesser, ein auf Augmented Reality basierendes Laser-Lot und ein Dezibel-Messgerät enthalten.