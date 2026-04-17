Wasserwaage: App-Geheimtipp für Heimwerker und Camper
Die iPhone-App Wasserwaage ist ein Geheimtipp für Heimwerker und Camper. Natürlich ist im Lieferumfang von iOS schon seit Jahren eine Wasserwaage als Standardwerkzeug enthalten. Diese kann vom Funktionsumfang und von der Bedienung jedoch nicht annähernd mit der vom deutschen Entwickler Marco Pohl veröffentlichten App-Neuerscheinung mithalten.
Wie uns der Entwickler schreibt, hat er die App in erster Linie programmiert, weil er regelmäßig selbst dafür Verwendung hat und er vergleichbar nur Apps mit viel Werbung, Daten-Trackern und vergleichsweise teuren Abonnements im App Store gefunden hat. Seine Wasserwaage-App ist grundsätzlich kostenlos. Lediglich die Zusatzfunktionen wie die Apple-Watch-Anbindung und weitere Messwerkzeuge lassen sich gegen einmalig 2,99 Euro freischalten.
Apple Watch dient als externe Anzeige
Die Apple-Watch-Anbindung ist jene Funktion, die dem Entwickler dabei am wichtigsten war. Egal, ob man eine Waschmaschine aufstellt oder den Wohnwagen ausrichtet, lässt sich das iPhone als Wasserwaage platzieren, während die Anzeige am Handgelenk abgelesen werden kann. So lassen sich Einstellungen vornehmen, auch wenn man nicht direkt auf den iPhone-Bildschirm sehen kann.
Dabei ist übrigens egal, ob das iPhone wegen einer Hülle oder dem Kamerabuckel schräg aufliegt. Die Anzeige der App lässt sich so kalibrieren, dass dergleichen keine Rolle spielt.
Lineal-Kalibrierung mit der Kreditkarte
Bei den Kalibrierungsfunktionen hat der Entwickler überhaupt gut mitgedacht. So lässt sich beispielsweise das im erweiterten Werkzeugsortiment der App vorhandene Präzisionslineal mithilfe einer gewöhnlichen Scheckkarte kalibrieren. Den Ausweis oder eine Bezahlkarte im Standardformat hat man eigentlich immer dabei, somit ist man auf keinerlei weitere Messwerkzeuge angewiesen.
Darüber hinaus ist im Leistungsumfang der Vollversion noch ein Winkelmesser, ein auf Augmented Reality basierendes Laser-Lot und ein Dezibel-Messgerät enthalten.
Entwickler: Marco Pohl
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Leider habe ich mehrfach festgestellt, dass auch die Wasserwaage immer wieder kalibriert werden muss. Und bisher habe ich keine zufriedenstellende Kalibriermethode ohne echte Wasserwaage gefunden. Bringt mir leider nicht so viel, wenn ich immer erst eine Wasserwaage brauche um die Wasserwaage-App zu kalibrieren. Dann kann ich auch gleich die echte Wasserwaage benutzen.
Schönes Spielzeug, aber der Nutzen als Werkzeug ist leider eher eingeschränkt.
Hi, Marco hier. Dass sich die Kalibrierung zurücksetzt ist vorher noch nicht aufgetreten. Ich schaue mir das direkt am Wochenende an und melde mich, sobald es behoben ist. Vielen Dank für das Feedback!
Grüße
Marco
Euer Ernst? Gibt doch schon die Standard Wasserwaage / Maßband App? Was soll diese hier besser machen? Das altbackene Design kann es nicht sein. Der Sensor wird ja wohl auch kaum ein anderer sein.
Wenn so ein Artikel doch aus mehr als nur der Überschrift bestehen würde.
Aber das müsste grtn ja lesen. Das bedeutet Aufwand :-P
Hihihi… lesen kann bildet. Autsch
Die Watch-Anbindung ist schon cool! Da hätte man bei Apple auch drauf kommen können.
Allein die Möglichkeit die Libelle auszuwählen ist es schon wert.
Oder ihr alle solltet euer Hirn nutzen, Apple Watch akzeptiere ich noch halbwegs, aber auch da ergibt sich kein Sinn für mich, ich muss das Gerät / den Sensor doch sowieso bewegen? Wie mein Vorredner sagt, wenn ich die App jedes mal kalibrieren muss ist es für mich sinnlos. Dann nehme ich halt eine klassische Wasserwage. Für ne kurze Überprüfung reicht die Apple vorinstallierte.
Das Kalibrieren muss nur einmal erfolgen. Ich schaue mir am Wochenende direkt an, warum es bei manchen zurück gesetzt wird. Das Problem wird auf jeden Fall bis nächste Woche behoben sein!
Danke für das Feedback und liebe Grüße
Marco
Als Nächstes kommt…
Die neue App iKörperfettwaage, installieren, Handy auf den Boden legen und daraufstellen, zeigt dir auf Anhieb an wie blöd du bist.
Wie 2,50m Feldweg würde ich da sagen.
Die scheint in vielen Belangen deutlich nützlicher zu sein als die Apple-App. Werde ich testen. Besonders das Watch-Feature ist ein echter Mehrwert, wenn man alleine etwas ausrichten muss. Geniale Idee (wird bestimmt bald von Apple geklaut werden).
Viel Dank! Das nutze ich persönlich auch am meisten!
Liebe Grüße
Marco Pohl
Also beim Lineal muss noch „nachgebessert“ werden. Immer wenn ich den Schieberegler verschieben möchte, soll das Lineal neu kalibriert werden… Und der Regler ist dadurch nicht zu verstellen. So bringt es leider nicht viel…
Hi, ich schaue mir das dieses Wochenende an und gebe Bescheid sobald das gelöst ist. Danke für das Testen und Feedback geben!
Schönes Wochenende
Marco
Bei mir wurde die Kalibrierung übernommen, muss nix jedesmal neu kalibrieren.
Danke für das Feedback! Genau so sollte es sein!
Hallo zusammen, solltet ihr Probleme mit der App haben, dann schreibt mir gerne. Ich werde mich noch dieses Wochenende drum kümmern!
Liebe Grüße
Marco Pohl
Den Gag mit „den Wohnwagen ins Wasser stellen“ in der APP-Beschreibung verstehe ich leider nicht :.)
Wenn das IPhone wenigstens eine gerade / ebene Rückseite hätte … mit den Kameras und der Hülle liegt das Teil ja schon schräg – naja, testen schadet nicht ;-)
Hi, über die Kalibrierungsfunktion wird das Problem mit der unebenen Rückseite gelöst! Gerne mal testen.
Liebe Grüße
Marco
Die Kompass App (iPhone) ist auch eine Wasserwaage.
Benötigt iOS 26 – sorry was für ein Schrott