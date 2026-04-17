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Wasserwaage: App-Geheimtipp für Heimwerker und Camper
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24 Kommentare 24

Die iPhone-App Wasserwaage ist ein Geheimtipp für Heimwerker und Camper. Natürlich ist im Lieferumfang von iOS schon seit Jahren eine Wasserwaage als Standardwerkzeug enthalten. Diese kann vom Funktionsumfang und von der Bedienung jedoch nicht annähernd mit der vom deutschen Entwickler Marco Pohl veröffentlichten App-Neuerscheinung mithalten.

Wie uns der Entwickler schreibt, hat er die App in erster Linie programmiert, weil er regelmäßig selbst dafür Verwendung hat und er vergleichbar nur Apps mit viel Werbung, Daten-Trackern und vergleichsweise teuren Abonnements im App Store gefunden hat. Seine Wasserwaage-App ist grundsätzlich kostenlos. Lediglich die Zusatzfunktionen wie die Apple-Watch-Anbindung und weitere Messwerkzeuge lassen sich gegen einmalig 2,99 Euro freischalten.

Wasserwaage App Ios

Apple Watch dient als externe Anzeige

Die Apple-Watch-Anbindung ist jene Funktion, die dem Entwickler dabei am wichtigsten war. Egal, ob man eine Waschmaschine aufstellt oder den Wohnwagen ausrichtet, lässt sich das iPhone als Wasserwaage platzieren, während die Anzeige am Handgelenk abgelesen werden kann. So lassen sich Einstellungen vornehmen, auch wenn man nicht direkt auf den iPhone-Bildschirm sehen kann.

Dabei ist übrigens egal, ob das iPhone wegen einer Hülle oder dem Kamerabuckel schräg aufliegt. Die Anzeige der App lässt sich so kalibrieren, dass dergleichen keine Rolle spielt.

Wasserwaage App

Lineal-Kalibrierung mit der Kreditkarte

Bei den Kalibrierungsfunktionen hat der Entwickler überhaupt gut mitgedacht. So lässt sich beispielsweise das im erweiterten Werkzeugsortiment der App vorhandene Präzisionslineal mithilfe einer gewöhnlichen Scheckkarte kalibrieren. Den Ausweis oder eine Bezahlkarte im Standardformat hat man eigentlich immer dabei, somit ist man auf keinerlei weitere Messwerkzeuge angewiesen.

Darüber hinaus ist im Leistungsumfang der Vollversion noch ein Winkelmesser, ein auf Augmented Reality basierendes Laser-Lot und ein Dezibel-Messgerät enthalten.

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Werkzeug Assistant:Wasserwaage
Werkzeug Assistant:Wasserwaage
Entwickler: Marco Pohl
Preis: Kostenlos+
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17. Apr. 2026 um 11:31 Uhr von chris Fehler gefunden?


    24 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Leider habe ich mehrfach festgestellt, dass auch die Wasserwaage immer wieder kalibriert werden muss. Und bisher habe ich keine zufriedenstellende Kalibriermethode ohne echte Wasserwaage gefunden. Bringt mir leider nicht so viel, wenn ich immer erst eine Wasserwaage brauche um die Wasserwaage-App zu kalibrieren. Dann kann ich auch gleich die echte Wasserwaage benutzen.
    Schönes Spielzeug, aber der Nutzen als Werkzeug ist leider eher eingeschränkt.

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    • Hi, Marco hier. Dass sich die Kalibrierung zurücksetzt ist vorher noch nicht aufgetreten. Ich schaue mir das direkt am Wochenende an und melde mich, sobald es behoben ist. Vielen Dank für das Feedback!

      Grüße
      Marco

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  • Euer Ernst? Gibt doch schon die Standard Wasserwaage / Maßband App? Was soll diese hier besser machen? Das altbackene Design kann es nicht sein. Der Sensor wird ja wohl auch kaum ein anderer sein.

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    • Wenn so ein Artikel doch aus mehr als nur der Überschrift bestehen würde.

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    • Die Watch-Anbindung ist schon cool! Da hätte man bei Apple auch drauf kommen können.

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    • Allein die Möglichkeit die Libelle auszuwählen ist es schon wert.

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      • Oder ihr alle solltet euer Hirn nutzen, Apple Watch akzeptiere ich noch halbwegs, aber auch da ergibt sich kein Sinn für mich, ich muss das Gerät / den Sensor doch sowieso bewegen? Wie mein Vorredner sagt, wenn ich die App jedes mal kalibrieren muss ist es für mich sinnlos. Dann nehme ich halt eine klassische Wasserwage. Für ne kurze Überprüfung reicht die Apple vorinstallierte.

      • Das Kalibrieren muss nur einmal erfolgen. Ich schaue mir am Wochenende direkt an, warum es bei manchen zurück gesetzt wird. Das Problem wird auf jeden Fall bis nächste Woche behoben sein!

        Danke für das Feedback und liebe Grüße
        Marco

  • Als Nächstes kommt…
    Die neue App iKörperfettwaage, installieren, Handy auf den Boden legen und daraufstellen, zeigt dir auf Anhieb an wie blöd du bist.

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  • Die scheint in vielen Belangen deutlich nützlicher zu sein als die Apple-App. Werde ich testen. Besonders das Watch-Feature ist ein echter Mehrwert, wenn man alleine etwas ausrichten muss. Geniale Idee (wird bestimmt bald von Apple geklaut werden).

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  • Also beim Lineal muss noch „nachgebessert“ werden. Immer wenn ich den Schieberegler verschieben möchte, soll das Lineal neu kalibriert werden… Und der Regler ist dadurch nicht zu verstellen. So bringt es leider nicht viel…

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  • Bei mir wurde die Kalibrierung übernommen, muss nix jedesmal neu kalibrieren.

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  • Hallo zusammen, solltet ihr Probleme mit der App haben, dann schreibt mir gerne. Ich werde mich noch dieses Wochenende drum kümmern!

    Liebe Grüße
    Marco Pohl

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  • Wenn das IPhone wenigstens eine gerade / ebene Rückseite hätte … mit den Kameras und der Hülle liegt das Teil ja schon schräg – naja, testen schadet nicht ;-)

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    • Redet mit. Seid nett zueinander!

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