DJI: ROMO 2 bekommt lokalen Modus, Osmo 360 II filmt mit 8K

DJI nutzt die IFA für zwei größere Produktneuheiten außerhalb des klassischen Drohnengeschäfts. Mit der ROMO-2-Serie legt der Hersteller bei seinen Saugrobotern nach, während die Osmo 360 II die erst im vergangenen Jahr gestartete 360-Grad-Kamerafamilie deutlich aufwertet.

ROMO 2 mit mehr KI und lokalem Datenmodus

Die neue ROMO-2-Serie besteht aus ROMO P2 und ROMO A2. Beide arbeiten mit 36.000 Pascal Saugleistung und einer überarbeiteten Hinderniserkennung, die laut DJI selbst zwei Millimeter dünne Kabel sowie transparente Objekte wie Glas erkennen soll. Ein LiDAR-gesteuerter Schwenkarm bewegt sich um 123 Grad und reicht 7,8 Zentimeter weiter als beim Vorgänger. Schwellen überwindet der Roboter einstufig bis vier Zentimeter und zweistufig bis 8,5 Zentimeter.

Die Basisstation reinigt sich mit Hochdruckdüsen selbst und soll bis zu 365 Tage ohne manuelle Wartung auskommen. Spannend ist zudem ein angekündigter lokaler Datenmodus: Die DJI-Home-App trennt dabei die Internetverbindung, sodass Aufnahmen nicht mit externen Servern synchronisiert werden. Kamera und Mikrofon lassen sich zudem deaktivieren. Die Funktion soll Ende 2026 folgen. Das dürfte insbesondere nach der Anfang des Jahres bekannt gewordenen Sicherheitslücke beim ROMO auf Interesse stoßen.

Die Preise starten bei 1.199 Euro für den ROMO A2 und 1.299 Euro für den P2. Zum Verkaufsstart vom 9. bis 30. September sinken die Preise auf 1.049 beziehungsweise 1.059 Euro. Das ROMO Clean More Combo kostet während der Aktion 1.099 statt 1.349 Euro.

Osmo 360 II filmt jetzt mit 8K und 60 fps

Auch die im vergangenen Jahr gestartete Osmo 360 bekommt einen Nachfolger. Die Osmo 360 II besitzt einen neuen quadratischen 1-Zoll-HDR-Sensor und zeichnet 360-Grad-Videos nun mit bis zu 8K und 60 Bildern pro Sekunde auf. DJI nennt einen Dynamikumfang von 14,5 Blendenstufen und ergänzt den Nachtmodus „AI SuperNight 2.0“.

Neu sind außerdem austauschbare, kratzfest beschichtete Objektive, 105 GB nutzbarer interner Speicher und NFC zur schnellen Verbindung mit der DJI-Mimo-App. Die 183 Gramm schwere Kamera hält bei 8K/30 fps bis zu 100 Minuten durch und lässt sich in 22 Minuten auf 80 Prozent laden. Auch DJI-Funkmikrofone können weiterhin ohne separaten Empfänger verbunden werden.

Die Osmo 360 II startet am 15. September für 589 Euro. Das Adventure Combo kostet 739 Euro.