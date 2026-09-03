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Qi2-Ladestation mit Lautsprecher

Jetzt kabellos: Sharp bringt das Speaker-Dock zurück
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Sharp hat mit dem CP-DS10 eine neue Dockingstation angekündigt, die das kabellose Laden von Smartphones mit einem Bluetooth-Lautsprecher kombiniert. Zusätzlich lassen sich eine Apple Watch und ein weiteres USB-C-Gerät mit Strom versorgen. Das Gerät soll im Oktober in zwei Farben zum Preis von jeweils 99 Euro auf den Markt kommen.

Speaker-Docks waren vor allem in den ersten iPod-Jahren ein Ding. Mittlerweile sind solche Kombi-Geräte allerdings selten geworden. Mit dem CP-DS10 greift Sharp dieses Gerätekonzept nun wieder auf. Das Smartphone wird allerdings nicht mehr über eine Steckverbindung, sondern kabellos geladen.

Sharp Speakerdock 1

Qi2-Ladefläche mit 15 Watt

Sharp gibt die Abmessungen des Geräts mit 205 × 108 × 122 Millimetern an. Auf der Vorderseite befindet sich eine magnetische Qi2-Ladefläche. Kompatible iPhones und andere Qi2-Smartphones werden darüber mit bis zu 15 Watt geladen. Dabei lässt sich das Telefon nicht nur hochkant, sondern auch quer an der Ladefläche befestigen, sodass sich bei kompatiblen iPhones auch die StandBy-Funktion von iOS nutzen lässt. Im Querformat kann das iPhone während des Ladens beispielsweise die Uhrzeit, Fotos, Kalenderinformationen oder Widgets anzeigen.

Für die Apple Watch liefert Sharp einen abnehmbaren Ladeadapter mit. Wird dieser nicht benötigt, kann der dafür vorgesehene USB-C-Anschluss auch zum Laden anderer Geräte verwendet werden. Ein weiterer USB-C-Ladeanschluss auf der Rückseite kann beispielsweise Kopfhörer oder anderes Zubehör mit Strom versorgen. Die beiden Anschlüsse liefern jeweils bis zu 5 Watt.

Sharp Speakerdock 2

Bluetooth-Lautsprecher mit 40 Watt

Neben der Ladefunktion hat Sharp einen Stereo-Lautsprecher in das CP-DS10 integriert. Smartphones und andere Abspielgeräte werden über Bluetooth verbunden. Für die Audiowiedergabe sind zwei Lautsprechertreiber zuständig, die zusammen eine maximale Ausgangsleistung von 40 Watt erreichen. Sharp verspricht eine klare und detailreiche Wiedergabe von Musik- und Sprachinhalten.
03. Sep. 2026 um 14:59 Uhr von chris Fehler gefunden?


    9 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Mal gespannt, was das kostet
    Keine so schlechte Idee
    Gut wäre nach AirPlay gewesen
    Und die Option mit dem Stecker für die Apple Watch finde ich auch nicht so optimal
    Hätte man vielleicht besser lösen können

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  • Das ist ne nette Idee, und hübsch ist es auch

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  • Der Stecker des Ladegerätes ist kein USB-C? Daß das überhaupt zugelassen wurde, wundert mich.

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