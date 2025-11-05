Metallarmband für die Apple Watch und USB-C-Ladekabel günstig

Heute könnt ihr bei Amazon Metallarmbänder für die Apple Watch und und zwei Meter lange USB-C-Kabel zu ausgesprochen günstigen Preisen kaufen. Die Anbieter Lisen und Lululook sind mit entsprechenden, zeitlich und in der Stückzahl begrenzten Sonderaktionen am Start.

Metallarmband für die Apple Watch

Beginnen wir mit den von Lululook angebotenen Metallarmbändern für die Apple Watch. Der Hersteller hat uns einen Rabattcode übermittelt, mit dem sich der Endpreis für die in schwarz und silber erhältlichen Armbänder auf 11,99 Euro reduzieren lässt.

Die Gliederarmbänder werden in zwei verschiedenen Größen angeboten und lassen sich in der Länge anpassen, ohne dass hierzu ein Werkzeug benötigt wird. Der Verschluss kombiniert eine Magnethalterung mit zwei mechanischen Verschlussknöpfen, die zum Öffnen des Armbands seitlich gedrückt werden müssen.

Um den Endpreis zu erhalten, müsst ihr beim Kaufabschluss den Gutscheincode WBAND888 eingeben. Das Feld für die Gutscheineingabe findet sich im Menü zur Auswahl des Zahlungsmittels. Obwohl im Feld ein 14- bis 15-stelliger Code verlangt wird, genügt die Eingabe von WBAND888. Anschließend müsst ihr die geänderte Zahlungsweise noch bestätigen, bevor im nächsten Schritt der reduzierte Endpreis angezeigt wird.

Günstige Ladekabel mit 2 Metern Länge

Weniger Aufwand wird benötigt, um die USB-C-Ladekabel von Lisen zum aktuellen Sonderpreis zu erhalten. Wenn ihr hier die Farbe Dunkelblau auswählt, bekommt ihr die Kabel im Zweierpack mit jeweils zwei Metern Länge aktuell für zusammen nur 8,54 Euro.

Die Kabel sind in einen Nylonmantel gepackt, der nicht nur nett aussieht, sondern auch für zusätzliche Stabilität sorgen soll. Mit zwei Metern sind sie auch länger als Apples Standardkabel und erlauben beim Laden etwas mehr Bewegungsfreiheit. Die maximal unterstützte Ladeleistung wird vom Hersteller mit 140 Watt angegeben. Daten sollen sich mit bis zu 480 Mbps damit übertragen lassen.