iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 42 724 Artikel

Sonderaktionen bei Amazon

Metallarmband für die Apple Watch und USB-C-Ladekabel günstig
Artikel auf Mastodon teilen.
21 Kommentare 21

Heute könnt ihr bei Amazon Metallarmbänder für die Apple Watch und und zwei Meter lange USB-C-Kabel zu ausgesprochen günstigen Preisen kaufen. Die Anbieter Lisen und Lululook sind mit entsprechenden, zeitlich und in der Stückzahl begrenzten Sonderaktionen am Start.

Metallarmband für die Apple Watch

Beginnen wir mit den von Lululook angebotenen Metallarmbändern für die Apple Watch. Der Hersteller hat uns einen Rabattcode übermittelt, mit dem sich der Endpreis für die in schwarz und silber erhältlichen Armbänder auf 11,99 Euro reduzieren lässt.

Lululook Apple Watch Metal Armband

Die Gliederarmbänder werden in zwei verschiedenen Größen angeboten und lassen sich in der Länge anpassen, ohne dass hierzu ein Werkzeug benötigt wird. Der Verschluss kombiniert eine Magnethalterung mit zwei mechanischen Verschlussknöpfen, die zum Öffnen des Armbands seitlich gedrückt werden müssen.

Um den Endpreis zu erhalten, müsst ihr beim Kaufabschluss den Gutscheincode WBAND888 eingeben. Das Feld für die Gutscheineingabe findet sich im Menü zur Auswahl des Zahlungsmittels. Obwohl im Feld ein 14- bis 15-stelliger Code verlangt wird, genügt die Eingabe von WBAND888. Anschließend müsst ihr die geänderte Zahlungsweise noch bestätigen, bevor im nächsten Schritt der reduzierte Endpreis angezeigt wird.

Produkthinweis
LULULOOK Werkzeuglos Armband für Apple Watch Ultra 2/Ultra 49mm 46mm 45mm 44mm 42mm, Magnetisch Edelstahl Titan... 11,99 Euro

Günstige Ladekabel mit 2 Metern Länge

Weniger Aufwand wird benötigt, um die USB-C-Ladekabel von Lisen zum aktuellen Sonderpreis zu erhalten. Wenn ihr hier die Farbe Dunkelblau auswählt, bekommt ihr die Kabel im Zweierpack mit jeweils zwei Metern Länge aktuell für zusammen nur 8,54 Euro.

Lisen Ladekael

Die Kabel sind in einen Nylonmantel gepackt, der nicht nur nett aussieht, sondern auch für zusätzliche Stabilität sorgen soll. Mit zwei Metern sind sie auch länger als Apples Standardkabel und erlauben beim Laden etwas mehr Bewegungsfreiheit. Die maximal unterstützte Ladeleistung wird vom Hersteller mit 140 Watt angegeben. Daten sollen sich mit bis zu 480 Mbps damit übertragen lassen.

Produkthinweis
LISEN 240W USB C auf USB C Kabel 2M [2-Stück] für iPhone 17 Pro, Ladekabel Samsung Schnellladekabel, PD3.1 Ladekabel... 8,54 EUR 14,99 EUR
Dieser Artikel enthält Affiliate-Links. Wer darüber einkauft unterstützt uns mit einem Teil des unveränderten Kaufpreises. Was ist das?
05. Nov. 2025 um 14:31 Uhr von chris Fehler gefunden?


    21 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.
  • Antworten Melden
  • Antworten Melden

  • Die Bewertungen des Armbands sind furchtbar, in letzter Zeit werbt ihr hier immer öfter mit Schrott…

    Antworten Melden

  • Ich kann es ebenfalls nicht empfehlen. Ist der totale Schrott.

    Antworten Melden

  • „Daten sollen sich mit bis zu 480 Mbps damit übertragen lassen“

    Wow, Technik von vor 20 Jahren (USB 2). Was für eine tolle Leistung.

    Antworten Melden
  • Antworten Melden

  • Die lulu Armbänder sind wirkochbgut. Hab meins seit 2 Jahren und trag es jeden Tag, egal ob Spot oder rausgehen

    Antworten Melden
  • Antworten Melden

  • Wenn Metall Armband dann das originale Gliederarmband!
    Ist unschlagbar gut!

    Antworten Melden
  • Antworten Melden

  • Hah, für einen kleinen Moment habe ich echt gedacht oder gehofft, es gäbe ein Ladekabel oder Ladegerät im Armband. Das wäre doch mal was.

    Antworten Melden

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPhone, iPad, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 42724 Artikel in den vergangenen 6641 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2025 aketo GmbH   ·   Impressum   ·      ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven