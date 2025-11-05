Sonderaktionen bei Amazon
Metallarmband für die Apple Watch und USB-C-Ladekabel günstig
Heute könnt ihr bei Amazon Metallarmbänder für die Apple Watch und und zwei Meter lange USB-C-Kabel zu ausgesprochen günstigen Preisen kaufen. Die Anbieter Lisen und Lululook sind mit entsprechenden, zeitlich und in der Stückzahl begrenzten Sonderaktionen am Start.
Metallarmband für die Apple Watch
Beginnen wir mit den von Lululook angebotenen Metallarmbändern für die Apple Watch. Der Hersteller hat uns einen Rabattcode übermittelt, mit dem sich der Endpreis für die in schwarz und silber erhältlichen Armbänder auf 11,99 Euro reduzieren lässt.
Die Gliederarmbänder werden in zwei verschiedenen Größen angeboten und lassen sich in der Länge anpassen, ohne dass hierzu ein Werkzeug benötigt wird. Der Verschluss kombiniert eine Magnethalterung mit zwei mechanischen Verschlussknöpfen, die zum Öffnen des Armbands seitlich gedrückt werden müssen.
Um den Endpreis zu erhalten, müsst ihr beim Kaufabschluss den Gutscheincode WBAND888 eingeben. Das Feld für die Gutscheineingabe findet sich im Menü zur Auswahl des Zahlungsmittels. Obwohl im Feld ein 14- bis 15-stelliger Code verlangt wird, genügt die Eingabe von WBAND888. Anschließend müsst ihr die geänderte Zahlungsweise noch bestätigen, bevor im nächsten Schritt der reduzierte Endpreis angezeigt wird.
Günstige Ladekabel mit 2 Metern Länge
Weniger Aufwand wird benötigt, um die USB-C-Ladekabel von Lisen zum aktuellen Sonderpreis zu erhalten. Wenn ihr hier die Farbe Dunkelblau auswählt, bekommt ihr die Kabel im Zweierpack mit jeweils zwei Metern Länge aktuell für zusammen nur 8,54 Euro.
Die Kabel sind in einen Nylonmantel gepackt, der nicht nur nett aussieht, sondern auch für zusätzliche Stabilität sorgen soll. Mit zwei Metern sind sie auch länger als Apples Standardkabel und erlauben beim Laden etwas mehr Bewegungsfreiheit. Die maximal unterstützte Ladeleistung wird vom Hersteller mit 140 Watt angegeben. Daten sollen sich mit bis zu 480 Mbps damit übertragen lassen.
140W oder wie angezeigt 240W ?
140W oder wie in der Anzeige angegeben 240W ?
Wenn du dem Link folgst steht beim Produkt definitiv 240. 140 ist ein Tippfehler im Bericht.
Es sind wohl 240W
Ich hab für dich mal den Link angeklickt – es sind 240
Das konntest du sicher nicht selbst tun.
Danke!
Die Bewertungen des Armbands sind furchtbar, in letzter Zeit werbt ihr hier immer öfter mit Schrott…
+1
Naja bloß weil ein paar
ein Problem hatten heißt es ja nicht unbedingt dass es Schrott ist. Es kommt ja auch auf den Anwendungsfall an. Wenn man es selbst nicht hat kann man es wirklich nicht beurteilen. Und zu sagen Schrott zu bewerben, der Name sagt ja aus Werbung. Du musst es ja nicht kaufen. Vielleicht hast du ja was Besseres anzubieten?
Wenn es sich herausstellen sollte, dass es Schrott ist, geht es halt zurück.
Aber grundsätzlich sollte man bei dem Bewerben einer Sache schon ein bißchen auf die Qualität achten – vielleicht hat ifun das ja auch gemacht. Mal schauen, ich habe es mal gekauft.
Ich habe zwei Metallarmbänder von Lululook seit über 2 Jahren im Einsatz und kann mich nicht beschweren.
astreines Armband !!! Ich habe es jetzt schon länger und kann mich auch nichts schlechtes berichten. Aber es gibt immer Nörgelheinis
Ich kann es ebenfalls nicht empfehlen. Ist der totale Schrott.
„Daten sollen sich mit bis zu 480 Mbps damit übertragen lassen“
Wow, Technik von vor 20 Jahren (USB 2). Was für eine tolle Leistung.
Wenn man ein 2025er iPhone 17 damit anschließt, reicht das doch auch ;-)
Deswegen wird es ja beworben, weil es weg muss!
Die lulu Armbänder sind wirkochbgut. Hab meins seit 2 Jahren und trag es jeden Tag, egal ob Spot oder rausgehen
Kann ähnliche Armbänder von Arktis empfehlen, habe ich seit ein paar Monaten im Einsatz, teurer aber tolle Qualität!
https://www.arktis.de/products/arctica?variant=44608152076554
Wenn Metall Armband dann das originale Gliederarmband!
Ist unschlagbar gut!
Finger weg von diesen Kabeln
Hah, für einen kleinen Moment habe ich echt gedacht oder gehofft, es gäbe ein Ladekabel oder Ladegerät im Armband. Das wäre doch mal was.