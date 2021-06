AirPods Max aktuell mit deutlichem Preisnachlass erhältlich

Apple hat die AirPods Max im Dezember letzten Jahres in den Handel gebracht. Dank der zu diesem Zeitpunkt noch gesenkten Mehrwertsteuer gingen die Kopfhörer zunächst mit einem Preis von 597 Euro in den Verkauf. Nach dem Jahreswechsel hat Apple seinen Verkaufspreis dann auf 612,70 Euro angehoben.

Apple selbst verkauft die AirPods Max weiterhin für 612,70 Euro. Will man die Kopfhörer haben und schaut sich ein wenig um, so sind diese aber teils auch nennenswert günstiger zu haben. Aktuell bekommt ihr die AirPods Max in Grau bei Amazon zum Preis von 527 Euro und damit satte 86 Euro unter dem Apple-Preis.

Insert

You are going to send email to