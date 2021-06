Digitaler Wander- und Reiseführer kurze Zeit kostenlos

Mit der App mmTravel könnt ihr euch einen umfassenden digitalen Reise- und Wanderführer für begrenzte Zeit kostenlos aufs iPhone holen. Besonders bemerkenswert sind die in die App integrierten, teils erstaunlich umfangreichen E-Book-Teile mit ausführlichen Stadt- und Tourbeschreibungen.

Zunächst die Infos zum aktuellen Angebot: mmTravel ist quasi eine Sammlung digitaler Wander- und Reiseführer, die normalerweise jeweils einzeln und auf Monatsbasis gegen Gebühren freigeschaltet werden können. Im Rahmen einer Sonderaktion gibt der Verlag aktuell sämtliche Inhalte der App für ein volles Jahr lang kostenlos frei. Wer also in den nächsten zwölf Monaten eine Tour unternehmen oder einfach nur schmökern will, kann hier bedenkenlos zugreifen. Eine Registrierung ist nicht erforderlich und die Freischaltung der Inhalte funktioniert trotz anderslautenden Angaben in der App-Beschreibung laut Verlagsangaben auch am heutigen Montag noch. Wir haben das getestet: Nach dem Download der App sind alle Inhalte mit dem Vermerk „Aktiv bis 28.06.2022“ gekennzeichnet und in vollem Umfang nutzbar.

Inhaltlich unterscheidet die App zwischen Wanderungen, Reisen und Städtetrips. Die auf diese Weise kategorisierten Inhalte kommen jeweils mit dem zugehörigen Kartenmaterial, Tourenvorschlägen und ausführlichen redaktionell erstellten Beschreibungen in Textform. Auf diese Weise will der Verlag vollwertige digitale Reiseführer anbieten, die sich auch für die Offline-Nutzung eignen.

In der Rubrik „Wanderführer“ sind die Regionen Berchtesgadener Land, Eifel, Fränkische Schweiz, Pfälzer Wald, Sächsische Schweiz,Schwäbische Alb und Schwarzwald verfügbar. Darüber hinaus bietet die App mehr als 30 digitale Führer für Städtereisen sowie allgemeine Reiseführer für Regionen in Deutschland, Italien und Portugal.

Bitte beachtet, dass es sich bei der oben beschriebenen Aktion um einen zeitlich befristeten Sonderservice des Verlags handelt. Wir wissen nicht, wie lange die kostenlose Freischaltung tatsächlich noch möglich ist, beachtet also besonders die Verfügbarkeitsangaben in der App.