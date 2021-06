Apple-Guthaben wieder mit bis zu 20% Bonus

Der Discounter startet am heutigen Montag mit seiner neuen Rabattaktion beim Kauf von Karten für den App Store und iTunes Store. Wer den Maximalbetrag von 100 Euro investiert, erhält 20 Euro Extra-Guthaben. Beim Kauf von Guthabenkarten im wert von 50 Euro gibt es 15 Prozent und damit 7,50 Euro geschenkt. Bei den Apple-Karten im Wert von 25 Euro legt Lidl 2,50 Euro, also 10 Prozent dazu.

