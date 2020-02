Digitale Sammelbox: Pokémon HOME startet im App Store

Der japanische Spiele-Konzern Nintendo beschreibt die Neuveröffentlichung Pokémon HOME als Cloud-Dienst, mit dessen Hilfe sich Pokemon zwischen kompatiblen Spielen übertragen und unterwegs tauschen lassen.

Pokémon HOME steht in unterschiedlichen Varianten für Konsolen der Nintendo Switch-Familie und kompatible Mobilgeräte zur Verfügung uns ist seit heute auch auf dem iPhone verfügbar.

Die Software stellt einen Ort dar, an dem sich alle Pokémon versammeln können. Wenn du denselben Nintendo-Account sowohl mit der Nintendo Switch-Version als auch der Mobilgerät-Version von Pokémon HOME verknüpfst, kannst du in beiden Versionen auf die gleichen Boxen zugreifen!

Die App selbst wird zum kostenlosen Download angeboten, kommt in der Standard-Ausgabe allerdings mit mehreren Einschränkungen, die sich nur über das kostenpflichtige Premium-Abo entfernen lassen.

So können Standard-Nutzer etwa nur 30 Pokémon in Pokémon HOME lagern, Premium-Nutzer dürfen satte 6.000 Pokémon verwalten. Was den sogenannten Gruppentausch angeht, dürfen Standard-Nutzer ausschließlich teilnehmen, während Premium-Nutzer diesen auch initiieren können. Das Premium-Abo kostet 2,99 € pro Monat bzw. 4,99 € im Quartal oder 15,99 € im Jahr.

Unterschiede der Switch- und iOS-Version