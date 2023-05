Digitale Reisebegleitung: Next DB Navigator jetzt mit Reisevorschau

Parallel zum DB Navigator bietet die Deutsche Bahn seit einigen Wochen eine zweite Reise- und Ticket-Applikation an: den so genannten Next DB Navigator. Perspektivisch soll das neue Projekt den DB Navigator Ablösen, wird, so lange die beiden Applikationen noch unterschiedliche Funktionen anbieten, aber erst mal zusätzlich angeboten.

Eine Strategie, die wir auch von anderen im App Store aktiven Akteuren kennen. Ein Beispiel von vielen: Die Deutsche Kreditbank (DKB). Diese ist nach wie vor mit der klassischen DKB-Banking-Anwendung als auch mit der modernen DKB-App im App Store vertreten und bietet weiterhin beide Apps zum Download an.

Für gebuchte und gemerkte Strecken

Während in Sachen Bahn momentan vor allem der bevorstehende Streik für Schlagzeilen sorgt, bemüht sich die Bahn selbst und positive Meldungen und informiert über eine neue Funktion, die zukünftige Reisen mit dem Next DB Navigator angenehmer gestalten soll.

So bietet der Next DB Navigator jetzt das neue Feature „Reisevorschau“ an, das den bereits integrierten, digitalen Reisebegleiter ab sofort ergänzen wird.

Ab 60 Minuten vor Fahrtantritt

Die Reisevorschau wird automatisch rund eine Stunde vor der geplanten Reise eingeblendet und soll in der App für den direkten Zugriff auf alle relevanten Informationen, Details und mögliche Verspätungen der gebuchten Fahrt informieren.

Sie bekommen die Benachrichtigungen per E-Mail oder per Push-Nachricht von der App Next DB Navigator, wenn… … sich Ihr Zug mehr als 5 Minuten am Start- oder Zielhalt verspätet

… Ihr Anschluss aufgrund von Verspätungen gefährdet ist

… ein relevanter Halt (Einstiegs-, Ausstiegs- oder Umsteigehalt) ausfällt

… Ihr Zug ausfällt

… ein Ersatzzug fährt

… sich etwas am Fahrplan ändert, z.B. wegen Bauarbeiten

… der Zug von einem anderen Gleis abfährt

… Sie aktiviert haben, dass Sie an Ein und, Umstiege erinnert werden möchten Die Benachrichtigungen zur Reise können Sie für beliebige Reisen aktivieren, indem Sie sich in der App eine Reiseverbindung merken, oder direkt bei der Buchung bis zu 1 Stunde vor der Abfahrt.

Die Benachrichtigung zur Reise und der digitale Reisebegleiter selbst können fortan direkt während der Ticket-Buchung aktiviert werden. Zudem steht die Funktion auch für gemerkte Verbindungen bereit, die nicht mit einem Ticket verknüpft sind, sondern manuell in der Anwendung angelegt wurden.

Einer Nachrichten-Dauerberieselung ist man glücklicherweise nicht ausgesetzt, die Reisevorschau lässt sich im Menü „Reisen“ des Next DB Navigator jederzeit auch wieder deaktivieren.