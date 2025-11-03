YouTube führt automatisches 4K-Upscaling für ältere Videos ein

Googles Videoplattform YouTube führt neue Funktionen ein, um die Wiedergabequalität von Videos auf modernen Displays zu verbessern. Im Mittelpunkt steht dabei ein KI-gestütztes Verfahren, das Videos automatisch auf höhere Auflösungen hochrechnet.



Zunächst betrifft dies Clips, die mit weniger als 1080p hochgeladen wurden. Diese werden künftig auf HD-Niveau gebracht, mittelfristig sollen auch 4K-Upscaling-Optionen folgen. Die Plattform behält dabei die ursprünglichen Dateien bei, sodass Videomacher ihre Inhalte unverändert speichern und bei Bedarf zwischen Original und überarbeiteter Version wählen können.

Das System soll die Darstellung älterer oder in geringerer Qualität produzierter Videos deutlich an heutige Sehgewohnheiten anpassen. Gerade auf modernen Fernsehern mit 4K- oder 8K-Auflösung führt dies zu sichtbar klareren Bildern. Doch auch mobile Nutzer profitieren: Das aktuelle iPhone 17 mit 2622 × 1206 Pixeln und auch das iPhone 17 Pro Max mit 2868 × 1320 Pixeln bieten inzwischen so dichte Displays, dass das neue Upscaling-Verfahren einen erkennbaren Unterschied zeigt.

Verbesserte Darstellung und neue Tools für Ersteller

Zusätzlich zur höheren Auflösung erweitert YouTube die Dateigröße für Vorschaubilder von zwei auf bis zu 50 Megabyte. So lassen sich künftig Thumbnails in 4K-Auflösung verwenden, die auf großen Bildschirmen schärfer und detaillierter wirken. Parallel testet YouTube größere Video-Uploads, um eine durchgehend höhere Originalqualität zu ermöglichen.

Neben der Bildqualität verändert sich auch die Präsentation der Inhalte auf TV-Geräten. Kanäle sollen sich künftig als thematisch sortierte Sammlungen darstellen lassen, die ein fortlaufendes Seherlebnis ermöglichen. Eine überarbeitete Suchfunktion priorisiert Videos desselben Kanals, wenn Nutzer innerhalb eines Kanals suchen.

Mit diesen Anpassungen reagiert YouTube auf die wachsende Nutzung großer Bildschirme und mobiler Endgeräte gleichermaßen. Die technische Aufwertung von Videos und Vorschaubildern zielt darauf, die Wiedergabequalität plattformübergreifend an aktuelle Displaystandards anzupassen.