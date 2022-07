Diese Aktionen laufen aus: Kids+, Audible, Prime Video Channels und mehr

Mit dem Ende des zweitägigen Prime Day heute Nacht um 23:59 Uhr laufen nicht nur die Zahlreichen Hardware-Angebote aus, auch fast alle der schon zwei Wochen vor dem Prime Day gestarteten, zeitlich befristete Content-Angebote werden sich dann nicht mehr buchen lassen.

Audible und Amazon Kids+

Dazu gehört unter anderem die Amazon Kids+ Offerte, die den 1-Jahres-Zugang zur Unterhaltungs-Flatrate für Kinder aktuell für 19,99 Euro statt 49,99 Euro anbietet.

Sechs beliebige Hörbücher

Das mit Abstand attraktivste Angebot, sechs beliebige Hörbücher bei Audible für jeweils 2,95 Euro zu erhalten, wird sich von Neukunden und Rückkehrern noch bis Ende der Woche in Anspruch nehmen lassen. Wir dürfen den neuen Heinz Strunk Titel „Ein Sommer in Niendorf“ in der Autorenlesung empfehlen. Die Audible-Offerte spart euch 42 Euro.

Eine Übersicht der auslaufenden Amazon-Content-Angebote haben wir in der Übersicht unten versammelt und erinnern noch mal an eine Grundvoraussetzung, die am Prime Day stellenweise in Vergessenheit gerät: Um die laufenden Sonderaktionen in Anspruch nehmen zu können müsst ihr über ein laufendes Prime-Abonnement oder zumindest über eine laufende Probemitgliedschaft verfügen.

Andernfalls zeigen die verlinkten Sonderseiten die laufenden Aktionen oft erst gar nicht an sondern präsentieren die für Nicht-Prime-Kunden vorgesehenen Inhalte. Zudem scheinen manche der Spezialangebote nur im Desktop-Browser und nicht auf den mobilen Webseiten beziehungsweise in der offiziellen Amazon-Applikation angezeigt zu werden.

Diese Aktionen laufen aus: