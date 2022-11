Die schnellsten 5G-Handys: In Deutschland gibt das iPhone den Ton an

Das vor allem für seine Werkzeuge zur Bestimmung von Internet-Geschwindigkeiten bekannte Unternehmen Ookla hat eine aktuelle Studie zu den weltweit schnellsten 5G-Smartphones am Markt veröffentlicht. Die Untersuchung beschränkt sich auf die 10 Länder mit den meisten internetfähigen Mobiltelefonen (und vorhandener 5G-Infrastruktur) und berücksichtigt entsprechend auch die Bundesrepublik.

In Deutschland dominiert das iPhone

Auch hierzulande hat das Ookla-Team die beliebtesten Smartphones am Markt genauer unter die Lupe genommen und ermittelt, welche Geräte in Sachen absoluter 5G-Geschwindigkeit den Markt anführen. Dabei wurden Messungen in den Netzen aller Provider berücksichtigt, zudem mussten die Geräte mindestens einen Marktanteil von 0,5 Prozent auf sich vereinen und mit mindestens 100 Messungen in Ooklas Datenbasis vertreten sein.

Die Ergebnisse in Deutschland fielen eindeutig aus. Im Median brachten es das iPhone 14 Pro und das iPhone 14 Pro Max auf die schnellsten 5G-Geschwindigkeiten und kamen im Downstream auf beachtliche 181,09 Mbps beziehungsweise 177,98 Mbps. Im Upstream erreichten Apples neueste Smartphones 30,28 Mbps beziehungsweise 30,50 Mbps.

Auch der dritte und der vierte Platz der Rangliste geht hierzulande an Apple. So liegen das iPhone 13 Pro (mit 148,87 Mbps) und das iPhone 13 Pro Max (mit 148,08 Mbps) noch vor dem OnePlus 9 Pro 5G, das sich mit 140,93 Mbps den fünften Rang in der Liste der schnellsten 5G-Smartphones in Deutschland gesichert hat.

In Japan gewinnt Sony

In anderen Märkten, wie etwa in Japan, dominieren Geräte von Herstellern wie Sony. Hier punktete etwa das Sony Xperia 1 II 5G mit 224,68 Mbps im Downstream.

Im Vereinigten Königreich konnten sich auf allen fünf Plätzen der Rangliste Apples iPhones platzieren. In den Vereinigten Staaten kam das iPhone zwar auf Platz 1 und 2 – auf den folgenden drei Plätzen positionieren sich dann jedoch ausschließlich Samsungs Galaxy-Geräte.