In jedem Fall ist das Video nett gemacht. Über anderthalb Minuten hinweg seht ihr die Uhr in den verschiedensten Extremsituationen, die zumindest teilweise auch zum Schmunzeln einladen.

Während fleißig darüber spekuliert wird, ob Apple neben dem Standardmodell künftig eine besonders widerstandsfähige Outdoor-Version der Apple Watch anbietet, rührt der Hersteller die Werbetrommel für das in seinen Augen extrem robuste Design der Apple Watch Series 7. In dem Video „Hard Knocks“ präsentiert Apple die aktuelle Version der Uhr als „Die langlebigste Apple Watch aller Zeiten“.

