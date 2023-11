Die drei ??? – Ruf der Trolle: Neues Krimi-Adventure startet

Mit dem neu für iPhone, iPad und Mac erhältlichen Krimi-Adventure Die drei ??? – Ruf der Trolle hat der United Soft Media Verlag das nunmehr sechste Abenteuer-Spiel aus dem „Die drei ???“-Universum veröffentlicht und bietet den Titel ab sofort zum Einmalkauf für 7,99 Euro im App Store an.

Bei dem knapp 600 Megabyte großen Titel handelt es sich nach Angaben des Verlages um ein „besonders gruseliges Abenteuer“, bei dem die drei Detektive auf viele Ungereimtheiten stoßen:

Trolle in Rocky Beach? Ein Teenager ist verschwunden und seine Schwester vermutet eine Entführung durch einen echten Troll. Wer ist der merkwürdig aussehende Mann, den nicht nur die kleine Elenya gesehen hat? Was hat es mit Mathildas angeblichem Lottogewinn auf sich? Und wer hat das Haus von Eudora Kretschmer verwüstet? Sind die drei ??? auf eine Parallelwelt gestoßen und können sie alle Verwicklungen bis ins letzte auflösen? Ermittle mit Justus, Peter und Bob in einem „trolligen“ Fall!