Die Audio-Highlights des Prime Day: AirPods Pro 2 so günstig wie noch nie

Amazon hat im Rahmen der noch heute laufenden Prime Deal Days auch zahlreiche Audio-Produkte mit Preisnachlässen versehen. Dabei verkauft der Online-Händler die AirPods Pro 2 von Apple aktuell so günstig wie noch nie.

AirPods Pro 2 von Apple

Für die In-Ear-Ohrhörer mit USB-C-Ladehülle, die bereits in Kürze eine neue Hörgeräte-Funktion erhalten werden, verlangt Amazon aktuell nur noch 225 Euro und liegt damit mehr als 50 Euro unter dem Kurs, der in Apples Filialgeschäften aufgerufen wird.

SoundForm Nano von Belkin

Der SoundForm Nano ist ein kabelloser In-Ear-Kopfhörer, der speziell für Kinder entwickelt wurde. Mit seinem kompakten und leichten Design eignet er sich auch für längere Autofahrten und kann dank 85-Dezibel-Begrenzung nicht zu laut aufgedreht werden.

Dank des integrierten Mikrofons können junge Anwender mit den SoundForm Nano auch telefonieren. Mit einem aktuellen Preis von 19,99 Euro liegen die in drei Farben erhältlichen In-Ears 50 Prozent unter dem Listenpreis.

Lavalier-Mikrofon M650 von AnkerWork

Das Lavalier-Mikrofon-Set M650 richtet sich an professionelle Nutzer wie Podcaster, Filmemacher oder Interviewer. Es besteht aus zwei drahtlosen Mikrofonen und einem Empfänger-Modul, das sowohl an iPhones als auch an USB-C-Geräte angeschlossen werden kann. Das Set kommt mit 15 Stunden Akkulaufzeit (inklusive Ladecase), einer Reichweite von bis zu 200 Metern und integrierter Geräuschunterdrückung.

Die Mikrofone unterstützen Stereo- oder Monoaufnahmen und verfügen über einen internen Speicher für bis zu sieben Stunden Audiomitschnitte. Ursprünglich für 270 Euro angeboten, ist das Set heute für nur 79,99 Euro erhältlich.

Outdoor-Speaker Boom 2 von Soundcore

Den Soundcore Boom 2 haben wir im März ausprobiert. Der tragbare Bluetooth-Partylautsprecher startete damals für 129 Euro in den Markt – heute ist der 80-Watt-Speaker für 89,99 Euro erhältlich. Die integrierte „BassUp-Technologie“ verstärkt den Bass bei Bedarf, zusätzlich verfügt der Boom 2 über eine Mini-Lightshow mit integrierten LEDs, die im Takt der Musik leuchten.

Der Lautsprecher ist dank der Schutzklasse IPX7 wasserdicht und schwimmfähig, was ihn besonders für den Einsatz im Freien eignet. Der Boom 2 bietet bis zu 24 Stunden Akkulaufzeit, kann über USB-C aufgeladen werden und bietet erweiterte Einstellungen über die Soundcore-App, einschließlich Equalizer-Optionen und Lichteinstellungen.

Sonos Sonos Beam (Gen 2)

Die Sonos Beam der zweiten Generation startete Ende 2021 für 499 Euro in den Markt. Die attraktivste Soundbar von Sonos bietet Unterstützung für 3D Audio mit Dolby Atmos ist nicht so massiv wie die Sonos Arc und besitzt im Gegensatz zur Sonos Ray einen HDMI-Anschluss.

Die Soundbar unterstützt HDMI eARC, Amazon Alexa, Google Assistent und Apples AirPlay 2. Dank Trueplay-Support passt sich der Klang an den jeweiligen Raum an. In Kombination mit dem neuen Sonos Ace unterstützt die Beam den schnellen Wechsel des TV-Tons auf die Kopfhörer. Heute gibt es die Sonos Beam für nur 350,55 Euro.

Konferenzlautsprecher S600 von AnkerWork

Der Konferenzlautsprecher AnkerWork S600 besitzt nicht nur eine KI-gestützte Stimmenfilterung, die Hintergrundgeräusche unterdrückt, die vier integrierten Mikrofone erkennen und verstärken Sprache in einem Umkreis von bis zu acht Metern aktiv.

Neben seiner Funktion als Konferenzlautsprecher bietet der AnkerWork S600 auch eine MagSafe-kompatible iPhone-Halterung mit kabelloser Qi2-Ladefunktion mit 15 Watt. Das Gerät kann ebenfalls als Bluetooth-Lautsprecher verwendet werden, der integrierte Akku ermöglicht eine Laufzeit von bis zu 16 Stunden. Statt 199 Euro kostet der Konferenzlautsprecher nur noch 139,99 Euro.