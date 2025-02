„Apple Einladungen“: Doodle-Alternative für Freundes- und Familienkreis

Mit Apple Einladungen steht nun Apples „Alternative zu Doodle“ zum Download im App Store bereit. Das Angebot geistert ja schon seit einiger Zeit durch die Gerüchteküche. Apple bietet die App jetzt als neueste Erweiterung seines Abo-Angebots iCloud+ zum Download an.

Apple zufolge ist der Gedanke hinter dem neuen Angebot, Menschen für besondere Momente des Lebens zusammenzubringen. Nutzer können mit der neuen App individuelle Einladungen erstellen, um Freunde und Familienmitglieder zu beliebigen Anlässen einzuladen. Die Einladungen können darüber hinaus auch geteilte Fotoalben oder Wiedergabelisten auf Apple Music umfassen. Als eingeladene Person kann man die App „Apple Einladungen“ dazu verwenden, für die Veranstaltungen zu- oder abzusagen.

„Apple Einladungen“ steht ausschließlich für das iPhone zur Verfügung. Apple hat die App weder für das iPad noch für den Mac optimiert. Wer das neue Angebot von diesen Geräten aus nutzen will, muss über die Adresse icloud.com/invites per Webbrowser darauf zugreifen.

Apple zufolge müssen die Empfänger von über „Apple Einladungen“ erstellten und verwalteten Einladungen selbst nicht über ein Apple-Gerät oder einen Apple-Account verfügen. Bei unseren ersten Tests waren zwar ohne eine Anmeldung bei iCloud noch keine Zu- oder Absagen möglich, doch sollte dies laut Apple grundsätzlich und wohl auch zeitnah funktionieren.

Vorgefertigte oder selbst erstellte Motive

Die mit der neuen App verfassten Einladungen lassen sich mit eigenen Bildern aus der iPhone-Fotosammlung oder Live-Kameraschüssen schmücken. Alternativ dazu stellt Apple eine Auswahl von Motiven für verschiedene Anlässe bereit.

In den USA besteht darüber hinaus die Möglichkeit, Apples KI-Funktion „Image Playground“ zu verwenden, um auf Basis von Konzepten, Beschreibungen und Personen aus der persönlichen Fotomediathek eigene Bilder für die Einladungen zu erstellen. Hierzulande dürfte diese Funktion nach der Einführung von „Apple Intelligence“, also voraussichtlich von April an zur Verfügung stehen.