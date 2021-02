DEVONthink To Go 3: Dokumenten-Manager mit komplett neuer iOS-App

Neben dem hervorragenden Dokumenten-Manager EagleFiler schwören viele Mac-Anwender auf die digitale Ablage DEVONthink. Diese steht seit August in einer für macOS Big Sur optimierten Version zum Download bereit und bietet nun auch eine runderneuerte iOS-Anwendung als mobilen Begleiter für iPhone und iPad an.

DEVONthink To Go 3 unterstützt Apples neueste Technologien, wie etwa den Maus-Einsatz am iPad und die Anzeige von Kontext-Menüs, integriert in Version 3 erstmals aber auch die OCR-Texterkennung um (selbst eingescannte) PDF-Dokumente durchsuchbar zu machen. Neue Aktionen für die Kurzbefehle-App lassen zudem das Erstellen von Automatisierungen zu.

iCloud-Sync und Dateien-Integration

DEVONthink selbst gleicht eure Inhalte auf Wunsch über Apples iCloud zwischen Rechner und Mobilgeräten ab und stellt die von der App verwaltete Dokumente-Datenbank als virtuelles Dateisystem in Apples Dateien-App zur Verfügung. In DEVONthink lassen sich Dokumente ablegen, sortieren, verschlagworten und durchsuchen.

Version 3 des mobilen Begleiters will den Unterwegs-Zugriff auf die persönliche DEVONthink-Ablage durch zahlreiche Mini-Verbesserungen komfortabler machen und bietet dafür eine Split-Screen-Ansicht auf dem iPad an, die Auswahl mehrerer Dokumente per Wischgeste, den Schnellzugriff auf zuletzt benutzte Objekte und die optionale Darstellung von Inbox, Papierkorb und Schlagwort-Gruppen.

Ebenfalls Einzug halten die vom mac bekannten Funktionen MultiMarkdown 6, Dokumenten-Bewertungen und -Anmerkungen.

Als neue App eingestellt

DEVONthink To Go 3 wird als komplett neue App im App Store angeboten und stellt Bestandskunden vor die Wahl von Version 2 zu upgraden oder auch nicht. Wer sich für den Wechsel auf die neue App entscheidet benötigt mindestens iOS 13 und hat drei Bezahl-Möglichkeiten zur Auswahl:

Ein monatliches Abo für: 1,99 Euro

Ein jährliches Abo für: 16,49 Euro

Einen Einmalkauf für: 43,99 Euro

Anwender die DEVONthink To Go 2.7.8 auf ihren Geräten installiert haben können DEVONthink To Go 3 bis Juli 2021 kostenfrei nutzen und anschließend zum reduzierten Preis von 21,99 Euro auf die neue Version upgraden.