Die Deutsche Bank stattet ihre neue Girokarte mit zusätzlichen Bezahlfunktionen aus. Die neue Deutsche Bank Card lässt sich jetzt auch mit Apple Pay verwenden und kann damit auf dem iPhone und der Apple Watch zum kontaktlosen Bezahlen eingesetzt werden. Auch Google Pay und Samsung Wallet werden durch die neue Karte unterstützt.

Hintergrund ist ein derzeit laufender Kartentausch bei der Deutschen Bank. Die bislang ausgegebenen Debitkarten werden derzeit durch ein neues Modell ersetzt. Kunden haben nach Erhalt zwei Monate Zeit, die neue Karte zu aktivieren. Bis dahin kann die bisherige Karte weiterverwendet werden. Sobald die neue Karte aktiviert wird, verliert die alte Karte ihre Gültigkeit. Die bisher verwendete PIN bleibt bestehen.

Bilder: Deutsche Bank

Kartendaten müssen von Hand eingegeben werden

Beim Hinzufügen der neuen Karte zur Apple Wallet gibt es nach Angaben der Deutschen Bank eine Besonderheit. Die Kartendaten können nicht wie bei vielen anderen Karten mit der iPhone-Kamera erfasst werden, da sie auf der neuen Karte anders angeordnet sind.

Beim Hinzufügen zur Apple Wallet müssen Kartennummer und weitere benötigte Angaben deshalb manuell eingegeben werden. Dies gilt auch für die Google Wallet und Samsung Wallet.

Mit der Umstellung verabschiedet sich die Deutsche Bank zugleich von der bisherigen Maestro-Funktion. An ihre Stelle tritt eine Mastercard-Funktion. Die neue Karte bleibt jedoch eine Debitkarte: Zahlungen werden weiterhin direkt oder zeitnah vom zugehörigen Girokonto abgebucht.

Neue Karte funktioniert auch im Internet

Die Mastercard-Anbindung erweitert zudem die Einsatzmöglichkeiten beim Einkauf im Internet. Die neue Deutsche Bank Card kann mit ihrer Kartennummer für Online-Zahlungen verwendet werden. Die Funktion für Online-Zahlungen muss allerdings zunächst aktiviert werden.

Der Austausch der bestehenden Karten erfolgt nach Angaben der Deutschen Bank automatisch und unabhängig davon, wie lange die bisherige Karte regulär noch gültig wäre.