iOS 27 hat auch zahlreiche kleinere Verbesserungen im Gepäck. Wenn ihr euch beispielsweise einen Wecker stellen wollt, könnt ihr dessen Lautstärke jetzt unabhängig vom Klingelton und sonstigen Hinweistönen einstellen.

Bislang stand in den Systemeinstellungen im Bereich „Töne & Haptik“ lediglich ein gemeinsamer Schieberegler für die Lautstärke von sämtlichen Klingel- und Hinweistöne zur Verfügung. Mit iOS 27 hat Apple diesen Bereich um zusätzliche Einstellmöglichkeiten ergänzt.

Mehr Kontrolle über die Lautstärke

Der Klingelton hat unter iOS 27 einen eigenen Einstellungsbereich erhalten. Dort lässt sich neben der Lautstärke auch weiterhin der gewünschte Klingelton auswählen. Die bereits bekannten Optionen für die Lautstärkeregelung über die Tasten und das haptische Feedback bleiben ebenfalls erhalten.

Neu hinzugekommen sind getrennte Einstellungsbereiche für „Wecker und Timer“ sowie „Warnmeldungen und Systemtöne“. Beide Male ist zunächst die Option aktiviert, die jeweilige Lautstärke an die Einstellung für den Klingelton zu koppeln. Wer nach dem Update auf iOS 27 nichts verändert, erhält somit weiterhin das bislang bekannte Verhalten.

Wecker und Systemtöne getrennt regeln

Die separaten Lautstärkeregler werden sichtbar, sobald diese Kopplung deaktiviert wird. Dann lässt sich die Lautstärke von Weckern und Timern per Schieberegler unabhängig vom Klingelton festlegen. Gleiches gilt für Warnmeldungen und Systemtöne.

So kann beispielsweise der Klingelton vergleichsweise leise eingestellt bleiben, während der Wecker morgens mit einer höheren Lautstärke ertönt. Umgekehrt lassen sich Systemtöne reduzieren, ohne gleichzeitig die Lautstärke eingehender Anrufe zu verändern.

Schlafpläne bleiben unberührt

Eine Ausnahme gibt es bei Weckern, die mit einem Schlafplan in Apple Health verbunden sind. Ist auf diesem Weg ein Wecker eingerichtet, gilt dessen individuelle Lautstärkeeinstellung weiterhin und wird von den neuen allgemeinen Lautstärkereglern unter iOS 27 nicht beeinflusst.