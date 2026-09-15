Erweiterte Systemsteuerung
iOS 27: Wecker-Lautstärke unabhängig vom Klingelton einstellen
iOS 27 hat auch zahlreiche kleinere Verbesserungen im Gepäck. Wenn ihr euch beispielsweise einen Wecker stellen wollt, könnt ihr dessen Lautstärke jetzt unabhängig vom Klingelton und sonstigen Hinweistönen einstellen.
Bislang stand in den Systemeinstellungen im Bereich „Töne & Haptik“ lediglich ein gemeinsamer Schieberegler für die Lautstärke von sämtlichen Klingel- und Hinweistöne zur Verfügung. Mit iOS 27 hat Apple diesen Bereich um zusätzliche Einstellmöglichkeiten ergänzt.
Mehr Kontrolle über die Lautstärke
Der Klingelton hat unter iOS 27 einen eigenen Einstellungsbereich erhalten. Dort lässt sich neben der Lautstärke auch weiterhin der gewünschte Klingelton auswählen. Die bereits bekannten Optionen für die Lautstärkeregelung über die Tasten und das haptische Feedback bleiben ebenfalls erhalten.
Neu hinzugekommen sind getrennte Einstellungsbereiche für „Wecker und Timer“ sowie „Warnmeldungen und Systemtöne“. Beide Male ist zunächst die Option aktiviert, die jeweilige Lautstärke an die Einstellung für den Klingelton zu koppeln. Wer nach dem Update auf iOS 27 nichts verändert, erhält somit weiterhin das bislang bekannte Verhalten.
Wecker und Systemtöne getrennt regeln
Die separaten Lautstärkeregler werden sichtbar, sobald diese Kopplung deaktiviert wird. Dann lässt sich die Lautstärke von Weckern und Timern per Schieberegler unabhängig vom Klingelton festlegen. Gleiches gilt für Warnmeldungen und Systemtöne.
So kann beispielsweise der Klingelton vergleichsweise leise eingestellt bleiben, während der Wecker morgens mit einer höheren Lautstärke ertönt. Umgekehrt lassen sich Systemtöne reduzieren, ohne gleichzeitig die Lautstärke eingehender Anrufe zu verändern.
Schlafpläne bleiben unberührt
Eine Ausnahme gibt es bei Weckern, die mit einem Schlafplan in Apple Health verbunden sind. Ist auf diesem Weg ein Wecker eingerichtet, gilt dessen individuelle Lautstärkeeinstellung weiterhin und wird von den neuen allgemeinen Lautstärkereglern unter iOS 27 nicht beeinflusst.
Wow, endlich.
Was kommt als nächstes – endlich eine Analoguhr in iOS 30 für den Sperrbildschirm?
Ja das wär mal was.
Nach 20 Jahren
Danke
Amazing!
one more thing..
Mir fehlt die Option eines in der Lautstärke ansteigenden Tons. Das konnte mein seliges K800 vor 20 Jahren schon.
Man kann sich einen entsprechenden Ton basteln, ja. Aber das ist mühsam und wenn der Ton rum ist, geht es wieder leise los.
Da zahle ich gern 5000€ für neue Geräte, wenn da solche Innovationen mit angeschoben werden.
Amazing ;-)
Schon entdeckt in der Beta und gefreut!
Kann man denn endlich mal den Standard-Wecker-Klingelton ändern?
Siri stellt automatisch auf Radial, das ist so nervig.
Kann man denn endlich mal den Standard-Wecker-Klingelton ändern? Siri stellt die ganze Zeit automatisch auf Radial. Das ist so nervig.
OT:
Was soll die bekloppte Lupe in der Vorschau?
Inklusive des App-Icons?
WTF, Alter??
Äh das geht doch heute auch schon. Über die Laut-/Leisetasten die Klingeltonlautstärke -muss in den Einstellungen aktiviert werden- regeln und im Kontrollzentrum kann die Systemlautstärke eingestellt werden.
Bei mir ist der Anrufklingelton andauernd selbstständig auf 0. Seit Jahren. Veränderung mit Tasten ist aus. Nervig hoch 10.
Ging schon ewig über die Health-App. Wer das nicht wusste muss sein iPhone abgeben und darf nur noch Android kaufen. ;-)
Mit der Watch am Arm habe ich mein Handy seit Jahren nicht mehr gehört.
Auch am Warntag nicht?
Geht mir genauso. Ich weiß gar nicht so genau, welchen Klingelton ich eingestellt habe.
Ich hätte gerne ne fixe Lautstärke für Google Maps. ☝️
Ein ganz tolles neues Feature, darauf warte ich schon seit Jahren.
Krasse Innovation….Standard in jedem Androidgerät seit Jahren
Eine Innovation, diese Funktion hab ich seit meinem Nokia 3210 vermisst.
Ja brutal. Ich fasse es nicht. 19 Jahre …
Was kommt als Nächstes? Einfacheres sortieren der Apps ohne dabei alle anderen versehentlich zu verschieben?
+1
+1
Ganz toll ist, wenn iOS plötzlich eine falsche Lautstärke einstellt bei Kopfhörern. Hab heute mit den AirPods Pro Musik gehört, Musik gestoppt, ein AirPod aus dem Ohr genommen, wieder reingetan, Musik wieder abgespielt und iOS hat die Musik in voller Lautstärke abgespielt – viel zu laut, ziemlich ungesund für die Ohren. Sowas sollte echt nicht geschehen :/
Weiß jemand, wie man eine Notification am iPhone einstellt, wenn man seine Watch zurückgelassen hat? Es lässt sich irgendwie nur umgekehrt einstellen.
Korrekt, das geht nicht.