Apple hat sein Geräteschutzpaket AppleCare One in den USA um eine Familienoption erweitert. Unter der Bezeichnung „AppleCare One Family“ lassen sich dort jetzt die Geräte einer Familiengruppe gemeinsam absichern. Der Preis liegt bei 49,99 Dollar pro Monat.

AppleCare One selbst ist seit dem vergangenen Monat auch in Deutschland verfügbar. Hierzulande kostet das Angebot 20,99 Euro pro Monat und umfasst zunächst bis zu drei Geräte. Weitere Produkte können für jeweils 5,99 Euro monatlich hinzugefügt werden.

Für Mitglieder der Familienfreigabe

Während sich das reguläre AppleCare One auf die Geräte eines einzelnen Nutzers konzentriert, erweitert AppleCare One Family den Schutz auf eine über Apples Familienfreigabe verbundene Gruppe. Einschließlich des Vertragsinhabers können so die Geräte von bis zu sechs Personen abgesichert werden.

Der Familientarif unterscheidet sich auch bei der Anzahl der Geräte vom bisherigen Modell. Alle für AppleCare One geeigneten Geräte der Familienmitglieder sollen dabei ohne zusätzliche Gebühren eingeschlossen werden. Neu gekaufte und für den Schutz geeignete Apple-Geräte würden zudem automatisch in den Tarif aufgenommen. Die beim Einzeltarif vorgesehene Zusatzgebühr für das vierte und jedes weitere Gerät entfällt.

Bei den Leistungen unterscheidet sich AppleCare One Family nicht vom bestehenden Angebot. Dazu gehören etwa Reparaturen bei versehentlichen Beschädigungen, ein Akkutausch und technischer Support. Für iPhone, iPad und Apple Watch ist zudem eine Absicherung gegen Diebstahl und Verlust enthalten.

Noch kein Termin für Deutschland

Es dürfte nur eine Frage der Zeit sein, bis Apple die Familienvariante von AppleCare One auch hierzulande anbietet. Der monatliche Preis wird dann vermutlich zwischen 50 und 55 Euro liegen.