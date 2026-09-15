Alle Geräte von sechs Personen
AppleCare One Family: Familientarif startet in den USA
Apple hat sein Geräteschutzpaket AppleCare One in den USA um eine Familienoption erweitert. Unter der Bezeichnung „AppleCare One Family“ lassen sich dort jetzt die Geräte einer Familiengruppe gemeinsam absichern. Der Preis liegt bei 49,99 Dollar pro Monat.
AppleCare One selbst ist seit dem vergangenen Monat auch in Deutschland verfügbar. Hierzulande kostet das Angebot 20,99 Euro pro Monat und umfasst zunächst bis zu drei Geräte. Weitere Produkte können für jeweils 5,99 Euro monatlich hinzugefügt werden.
Für Mitglieder der Familienfreigabe
Während sich das reguläre AppleCare One auf die Geräte eines einzelnen Nutzers konzentriert, erweitert AppleCare One Family den Schutz auf eine über Apples Familienfreigabe verbundene Gruppe. Einschließlich des Vertragsinhabers können so die Geräte von bis zu sechs Personen abgesichert werden.
Der Familientarif unterscheidet sich auch bei der Anzahl der Geräte vom bisherigen Modell. Alle für AppleCare One geeigneten Geräte der Familienmitglieder sollen dabei ohne zusätzliche Gebühren eingeschlossen werden. Neu gekaufte und für den Schutz geeignete Apple-Geräte würden zudem automatisch in den Tarif aufgenommen. Die beim Einzeltarif vorgesehene Zusatzgebühr für das vierte und jedes weitere Gerät entfällt.
Bei den Leistungen unterscheidet sich AppleCare One Family nicht vom bestehenden Angebot. Dazu gehören etwa Reparaturen bei versehentlichen Beschädigungen, ein Akkutausch und technischer Support. Für iPhone, iPad und Apple Watch ist zudem eine Absicherung gegen Diebstahl und Verlust enthalten.
Noch kein Termin für Deutschland
Es dürfte nur eine Frage der Zeit sein, bis Apple die Familienvariante von AppleCare One auch hierzulande anbietet. Der monatliche Preis wird dann vermutlich zwischen 50 und 55 Euro liegen.
Also, 24 Geräte insgesamt? Das wäre ja günstig.
Es gibt kein Limit was die Anzahl der Endgeräte betrifft.
Apple Care One ist für mich schon eine geniale Sache die mir gut Geld spart… das hier ist nochmal besser.
Aha, wieviele Geräte schmeißt du so im Jahr runter, dass nix mehr geht?
Dieses Jahr eine Apple Watch Ultra 3, Generation, Displayschaden. Dann die Rückseite eines iPhone 17pro max.
Kosten für neue Apple Watch Ultra über Apple Care: 75€, ohne Apple Care 619€.
Für das iPhone 17pro max 29€ statt 169€.
Kommt bei mir hier und da vor, da ich etwas extremer unterwegs bin. Es geht vor allen Dingen schnell was die Abwicklung angeht – entweder rein in den Store, iPhone innerhalb weniger Stunden repariert oder Expressaustausch und in 1, 2 Tagen neues Gerät.
Das hat sich gelohnt.
Ich habe iPhones und Macs seit 2008, iPads seit 2010 und jeder eine Apple Watch seit Serie 0 und noch nie Apple Care abgeschlossen und auch noch nie einen Schadensfall gehabt. Vor 3 Jahren hat man mir allerdings ein iPhone aus dem verschlossenen Auto geklaut, aber das hat dann meine Hausratversicherung übernommen (bzw. den Schaden am Auto die Teilkasko) Da haben wir wohl sehr viel mehr Geld gespart. Von dem gesparten Geld werden wir uns beide ein iPhone Duo gönnen ;-)
Interessant wäre zu wissen wieviel Reparaturen im Jahr pro Familienmitglied im Abo enthalten ist.
Unbegrenzt bei Unfallschäden, mit dem Selbstbehalt.
3x Verlust und Diebstahl
Wenn ich bedenke, dass ich für meine Firma mit 8 Mitarbeitern nur 330 EUR zahle und alle Elektrogeräte inkl. iPhones und iPads bis 60.000 EUR versichert sind – mit nur 100 EUR Selbstbeteiligung, dann ist Apple Care schon richtige Abzocke. Und die Wiederherstellung von Software und das Einspielen von Backups ist auch noch mitversichert.
Natürlich sind „normale“ Versicherungen oft günstiger, oder aber bereits in bestehende Versicherungen integriert. Aber dafür ist die Abwicklung durch Apple – auch bei Verlust – unglaublich schnell. iPhone verloren oder gestohlen, anrufen, bzw. Online melden ein neues wird zugesendet. Und in zwei Tagen habe ich ein neues iPhone. Auch im Schadensfall ist es ebenso schnell abgewickelt.