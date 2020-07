Deutsche Bahn: Neuer ICE mit verbessertem Mobilfunkempfang

Ab 2022 verstärken 30 neue Hochgeschwindigkeitszüge die Fernverkehrsflotte der Deutschen Bahn. Kostenpunkt: Gut eine Milliarde Euro.

Die Fahrzeuge sollen zuerst auf Linien zwischen Nordrhein-Westfalen und München zum Einsatz kommen, die über die Schnellfahrstrecke Köln/Rhein-Main führen. Das Platzangebot für die Fahrgäste im Fernverkehr der DB wächst mit den neuen Zügen um 13.000 Sitze.

Hardware-Highlight: Mobilfunkdurchlässige Fenster

Bis 2026 werden 421 ICE-Züge mit rund 220.000 Sitzplätzen im deutschen Netz unterwegs sein. Und für den neuen ICE gibt es neben den bestellten 30 Zügen die Option auf weitere 60 Fahrzeuge.

Technisch basiert der Zug auf der Plattform des ICE 3. Er hat 440 Sitzplätze und erreicht 320 km/h Höchstgeschwindigkeit. Mehr Komfort sollen unter anderem „frequenzdurchlässige Scheiben für stabilen Mobilfunkempfang“ und Fahrradstellplätze in jedem Zug liefern.

Die Bahn erklärt: „Der neue ICE ist der erste Hochgeschwindigkeitszug der DB, der mit mobilfunkdurchlässigen Fenstern ausgerüstet wird. Die im Hightech-Verfahren hergestellten Fensterscheiben passen zu allen aktuellen und kommenden Mobilfunkstandards. In die wärmeisolierende Metallschicht der Fenster wird ein feines Raster gelasert, damit die Mobilfunkwellen in Wageninnere gelangen. Der Nutzen der mobilfunkdurchlässigen Fenster ist umso höher, je besser die Netzabdeckung an der Strecke ist.“

Dr. Richard Lutz, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bahn AG kommentiert: