Der Sommer kommt: Brillen und Sonnenbrillen für Face ID hinzufügen

Wir nutzen den Start in die sonnigere Jahreszeit dafür, eine Besonderheit von Face ID am iPhone in den Fokus zu rücken: Nutzer können ihre regulären Brillen und in gewissem Rahmen auch Sonnenbrillen zur Gesichtserkennung hinzufügen, um die Entsperrung zuverlässiger zu gestalten.

Über die Einstellungen unter „Face ID & Code“ bietet Apple die Möglichkeit, zusätzliche Brillenprofile zu hinterlegen. Dabei wird ein neuer Gesichtsscan mit aufgesetzter Brille durchgeführt, sodass Face ID sich besser auf die individuellen Merkmale im Augenbereich einstellen kann. Bis zu vier verschiedene Brillen können hinzugefügt werden.

Das Verfahren verbessert die Erkennung deutlich bei regulären Sehhilfen. Sonnenbrillen funktionieren in der Regel ebenfalls problemlos, allerdings steht Face ID hier vor einer besonderen Herausforderung: Modelle, die bestimmte Lichtanteile blockieren, können die Infrarotkamera der TrueDepth-Kamera behindern.

Dadurch kann es passieren, dass das iPhone das Gesicht nicht korrekt identifiziert und eine Entsperrung fehlschlägt. Apple empfiehlt Anwendern entsprechend beim Einrichten von Face ID auf Sonnenbrillen setzen, die eine möglichst geringe Filterung des Infrarotlichts aufweisen, um Einschränkungen zu vermeiden.

Einschränkungen bei Maske und Sonnenbrille

Neben der Brillenerkennung wurde mit iOS 15.4 auch die Option eingeführt, Face ID trotz bzw. mit aufgesetzter Maske zu nutzen. In diesem Modus konzentriert sich die Gesichtserkennung verstärkt auf den Bereich rund um die Augen. Allerdings unterstützt „Face ID mit Maske“ generell keine Sonnenbrillen. Wer gleichzeitig eine Maske und eine Sonnenbrille trägt, muss daher auf alternative Entsperrmethoden wie den Gerätecode oder eine gekoppelte Apple Watch ausweichen.

Das gezielte Hinterlegen von Brillenprofilen in den Face ID-Einstellungen bietet insgesamt eine flexible Möglichkeit, die Zuverlässigkeit der Gesichtserkennung im Alltag zu erhöhen und nimmt keine zwei Minuten in Anspruch.