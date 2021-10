Der Buchkatalog „Book Track“: Eine tolle iPhone-App für Lesefreunde

Innerhalb der Anwendung lassen sich Bücher dafür bequemt über ihren Barcode mit der iPhone-Kamera „einscannen“. Als Faustregel gilt hier: Erkannt wird, was Amazon kennt. Neu eingescannte Bücher lassen sich dann in die eigene Bibliothek aufnehmen oder dem persönlichen Wunschzettel hinzufügen.

So können in Book Track bereits gelesene Werke notiert werden, aber auch zukünftige Lese- und Wunschlisten erstellt werden. Die App eignet sich dafür im Blick zu behalten, welche Titel zuletzt gelesen wurden, welche für die nächste Reise eingepackt werden sollen und welche sich im kommenden Dezember als Geschenke eignen.

Wer viel und gerne liest sollte unbedingt einen Blick auf den Buch-Manager Book Track werfen, der in zwei Varianten, für iPhone und iPad sowie für den Mac zur Verfügung steht. Die Universal-Anwendung richtet sich an Lesefreunde, die sich Bücher und Buchtitel merken möchten.

