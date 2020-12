Deezer Jahresrückblick 2020: Die beliebtesten Songs und Künstler

Nachdem wir bereits den Spotify Jahresrückblick 2020 erwähnt haben, wollen wir auch noch einen Blick auf die Jahrescharts von Deezer werfen. Im direkten Vergleich zeigt sich, dass die Hörer der beiden Anbieter in vielen Bereichen austauschbar sind. Auch bei Deezer rangieren Rapper wie Capital Bra, Samra und Bonez MC ganz oben.

Die allgemeinen Chartlisten begleitend können Deezer-Nutzer mit #MyDeezerYear auch einen persönlichen Blick auf das vergangene Jahr werfen. Deezer zeigt hier die Highlights aus Kategorien wie am meisten gestreamte Künstler welche Künstler, Titel, Alben oder Genres an.

Podcast-Hörer bekommen zusätzliche Auswertungen aus diesem Bereich angezeigt und der Musikdienst will auf Basis der durchschnittlichen Beats pro Minute ein „persönliches Rhythmustier“ präsentieren. Wer in diesem Jahr beispielsweise „Dance Monkey” von Tones and I gehört hat, bekommt hier eine Katze angezeigt.

Ergänzend stellt Deezer mit „Das Beste aus 2020“ und „Hits und Ohrwürmer aus 2020“ noch spezielle Wiedergabelisten zum Jahresabschluss bereit.

Deutschland 2020: Die meistgestreamten Künstler bei Deezer

Capital Bra

Samra

Apache 207

Bonez MC

RAF Camora

Deutschland 2020: Die meistgestreamten Künstlerinnen bei Deezer

LEA

Loredana

Billie Eilish

Ava Max

Dua Lipa

Deutschland 2020: Die meistgestreamten Songs bei Deezer