AirPods 3 bei Apple, Amazon und Telekom auf Lager

Die Liefersituation mit Blick auf die AirPods 3 entspannt sich wieder. Online sind die neuen Ohrhörer bei Apple zwar immer noch nur mit Wartezeit erhältlich. Doch wenn man ein Apple-Ladengeschäft in seiner Nähe hat, kann man das neu Zubehör jetzt zur kurzfristigen Abholung reservieren . Im Moment sind die AirPods 3 in allen deutschen Apple Stores auf Lager und können dort nicht nur vorbestellt, sondern teils sogar am gleichen Tag schon abgeholt werden.

