Deezer bietet CarPlay jetzt auch für Free-Nutzer an

Der Musikdienst Deezer hat seine CarPlay-Integration überarbeitet. Mit der neuesten App-Version 8.19.0 wurde den Entwicklern zufolge nicht nur das Design der App erneuert, sondern die CarPlay-Option nun auch für alle Nutzer von „Deezer Free“ aktiviert.

Apple CarPlay ist mittlerweile seit sechs Jahren in Deutschland verfügbar. Deezer ist seit Ende 2015 mit im Boot, die CarPlay-Integration stand bislang jedoch nur als Premium-Funktion für Abonnenten des Musikdienstes zur Verfügung.

Über CarPlay sind alle wesentlichen Funktionen der App vom Auto-Bildschirm aus erreichbar. Dazu zählen neben dem direkten Zugriff auf Künstler und Songs auch die Auto-Playliste Flow sowie Genres und eigens angelegte Wiedergabelisten.

Deezer bietet ergänzend zu seinen Standard-Abos zum Preis von 14,99 Euro auch eine HiFi-Option an. Der Preis wurde kürzlich erst auf diesen Monatsbetrag gesenkt und so seht Deezer HiFi jetzt in direkter Konkurrenz zum gleich teuren Amazon Music HD.

Amazon Music HD 90 Tage im Probeabo

Wer letzteres noch nicht getestet hat, hat momentan wieder die Möglichkeit, einen ausgedehnten Probezeitraum von 90 Tagen zu nutzen. Amazon bietet die verlängerte Testphase für kurze Zeit kostenlos an, schreibt euch aber in den Kalender, dass das Abo wenn nicht gekündigt, im Anschluss automatisch weiterläuft. Ihr habt unabhängig davon aber jederzeit die Möglichkeit, den Dienst auf Monatsbasis zu kündigen.