Deep Think: Neues KI-Werkzeug in Googles Gemini-App

Google hat die Gemini-App um eine neue Funktion erweitert. Nutzerinnen und Nutzer mit AI Ultra-Abo können ab sofort „Deep Think“ aktivieren. Dabei handelt es sich um ein KI-Modul, das auf eine besonders gründliche und kreative Problemlösung ausgelegt ist.

Die Funktion basiert auf einer Variante des Gemini 2.5 Modells, das bei der diesjährigen Mathematik-Olympiade mit sehr guten Ergebnissen aufgefallen ist.

Deep Think soll vor allem bei Aufgaben helfen, die strategisches Denken und sorgfältige Planung erfordern. Dazu zählen unter anderem Softwareentwicklung, wissenschaftliche Recherchen oder mathematische Fragestellungen. Aktiviert wird das Werkzeug direkt in der App über die Modellauswahl. Die Nutzung ist auf eine bestimmte Anzahl von Anfragen pro Tag begrenzt.

Mehr Zeit für komplexe Aufgaben

Technisch unterscheidet sich Deep Think dadurch, dass es mehr Zeit für einzelne Antworten bekommt. Die KI kann so verschiedene Lösungsansätze gleichzeitig durchdenken und bewerten, bevor sie sich auf eine Antwort festlegt. Laut Google wurde das System für diese Art der „parallelen Denkweise“ speziell trainiert. Es zeigt in Tests gute Ergebnisse bei schwierigen Programmieraufgaben und wissenschaftlichen Problemstellungen.

Neben dem Einsatz in der App stellt Google eine weiterentwickelte Version von Deep Think auch ausgewählten Wissenschaftlern zur Verfügung. Sie sollen Rückmeldungen aus der Praxis liefern. Zudem ist eine Erweiterung der Testphase über die Gemini-API geplant.

Dabei wird geprüft, wie sich das neue Werkzeug auch ohne Zusatzfunktionen wie Code-Ausführung oder Websuche einsetzen lässt. Google betont, dass Deep Think strenge Sicherheitsstandards einhält und bei sensiblen Themen eher vorsichtig reagiert.

Google AI mit zwei Abo-Stufen

Deep Think ist Teil von Googles kostenpflichtigem AI-Angebot. Im Tarif Google AI Pro erhalten Nutzerinnen und Nutzer für einen Monat kostenlosen Zugriff, danach kostet das Abo 21,99 Euro pro Monat. Enthalten sind unter anderem erweiterter Zugang zur Gemini-App mit Modell 2.5, 1.000 KI-Guthabenpunkte zur Nutzung von Tools wie Flow und Whisk, sowie 2 TB Cloud-Speicher.

Der umfangreichere Tarif Google AI Ultra bietet für 274,99 Euro monatlich (nach einem Startangebot von drei Monaten á 139,99 Euro) vollen Zugriff auf Deep Think, das neueste Videomodell Veo 3, 12.500 KI-Guthabenpunkte, YouTube Premium und 30 TB Online-Speicher.