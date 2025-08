Dreame in neuem Segment: Auf Boden- folgt Körperpflege

Der Markt für elektrische Zahnbürsten war in Deutschland lange Zeit fest in der Hand von zwei großen Namen: Philips und Oral-B. Inzwischen drängen jedoch zunehmend asiatische Anbieter in diesen Bereich. So hat der Hersteller Laifen mit einer bewusst schlicht aber wertig gestalteten Zahnbürste auf sich aufmerksam gemacht, die besonders bei Apple-Fans Anklang finden soll.

Immer mehr smarte Zahnbürsten

Oclean wiederum setzt auf vergleichsweise günstige Modelle mit App-Anbindung. Nun folgt mit Dreame ein weiterer Anbieter, der bislang vor allem für smarte Staubsauger und Haushaltsgeräte bekannt war.

Mit der F02 bringt Dreame sein erstes Zahnpflegeprodukt auf den Markt. Die neue Zahnbürste kombiniert zwei Reinigungsmodi: Schallvibrationen zur Entfernung oberflächlicher Verfärbungen und sogenannte Sweep-Vibrationen, die gezielt Zahnbelag am Zahnfleischrand angreifen sollen. Der Bürstenkopf vibriert nicht nur, sondern bewegt sich auch in einem Winkel von 45 Grad, was der von Zahnärzten empfohlenen Technik entspricht.

Neben der zweigleisigen Putztechnik soll auch die Verarbeitung überzeugen. Der Kopf besteht aus lebensmittelechtem Kunststoff mit gummierter Oberfläche, die Vibrationen abmildert. Auf Metallteile wird bewusst verzichtet.

Lange Akkulaufzeit und Farbdisplay

Ein farbiges Display informiert während der Nutzung über Ladezustand, eingestellten Putzmodus und die verstrichene Zeit. Ein integrierter Timer unterstützt Anwender mit 30-Sekunden-Intervallen bei der gleichmäßigen Reinigung aller Mundbereiche. Es stehen drei Programme zur Auswahl: ein sanfter Modus mit Schallvibration, eine intensivere Variante mit Sweep-Technologie zur Aufhellung der Zähne sowie ein Standardmodus für die tägliche Reinigung.

Der integrierte Akku mit einer Kapazität von 2.000 Milliamperestunden ermöglicht laut Hersteller eine Laufzeit von bis zu 90 Tagen bei zweimal täglichem Putzen. Das vollständige Aufladen dauert rund fünfeinhalb Stunden.

Die Dreame F02 ist in drei Farbvarianten erhältlich und wird mit zwei Bürstenköpfen und einem USB-Ladekabel ausgeliefert. In China liegt der Preis bei umgerechnet etwa 35 Euro. Wann die Zahnbürste auch hierzu dann in den Markt startet, ist derzeit noch offen.